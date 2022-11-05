Diken gazetesinden Anıl Can Tuncer'e konuşan Kömürcü, AKP'nin oy gerilmesini durdurduğunu söylerken, "Bir süredir AKP’nin belli bir strateji yürüttüğünü görüyoruz. Buna seçim ekonomisi denebilir. Asgari ücrete zamdan tutun, sosyal konut projesine kadar birtakım popülist politikalar benimseyerek oylarını artırdığını söyleyebiliriz. Buna seçim kazandıracak bir toparlanma değil de kötü gidişatı durdurma diyebiliriz. Tabanında beklenen çözülme olmadı. İki aydır yaşanan şey bu" diye konuştu.







Kömürcü, "AKP’deki artıştan sonra muhalefetin başarısızlıkları ya da tutarsız davranışları nedeniyle bazı seçmenlerin kararsızlaşmaya başladığını görüyoruz. Bu sadece AKP’nin yaptıklarından değil, muhalefetin de yapamadıklarından kaynaklanıyor" dedi.





Kömürcü, ‘yıpranmasın’ diye açıklanmayan adayın artık tam tersi bir şekilde duyurulmaması nedeniyle yıpranır hale geldiğini söylerken, "Bu da ‘masa dağılacak mı’, ‘ortak aday bulunamayacak mı’ telaşı ve paniğini muhalif seçmene hissettiriyor. Bu çok olumsuz altılı masa açısından. Bu anlamda, ‘ismini açıklarsak yıpranacak’ aday, ismi açıklanmadığı için yıpranır hale gelmeye başladı. Ben artık çok gecikmeden bunun açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Uzlaşma olmayacaksa da bu durum bugün yaşanmalı. Bunu ocak, şubata erteleyip sonra kriz yaşarsınız seçime kadar bunu toparlama imkanınız olmaz" ifadelerini kullandı.