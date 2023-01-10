Altılı Masa'yı hedef aldı: Bu demokrasi değil sivil darbe teşebbüsü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ATO Congresium'da düzenlenen "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında yaptığı konuşmada hedefi altılı masa oldu.







"Seçime kaldı 4-5 ay, hala karşımıza çıkabilen bir aday yok" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:





Seçim meydanında mücadele tek kişiyle olmuyor. Daha önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karşımıza adaylar çıkmıştı şimdi seçime 4-5 ay kaldı hala karşımıza çıkabilen ve çıkartılabilen bir aday yok. Bir masa kurmuşlar etrafında 6 kişi gözüküyor, bir de gözükmeyen var 7. Toplanıp duruyorlar. Masadan çıka çıka ülkeyi 6 kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. 6 kaptan bir gemiyi batırır tek kaptanla bir gemi gider. İki şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır. Oyu millet verecek ülkeyi 6 tane kayyum yönetecek.





Bırakın davul başkasının, tokmağın başkasının elinde olmasını, bir tane davula 6 tokmak birden inecek. Bu millet bu oyunu bozar. Uzaktan kumanda ile hareket edecek cumhurbaşkanı adayına oy verin demek milletin aklı ile alay etmek demektir. Horozun çok olduğu yerde sabah olmazmış derler.





Bunların sistemi anayasaya aykırıdır. Bu demokrasi değil, sivil darbe teşebbüsüdür. Böyle bir kukla adayı diye millete dayatmak kibir ve bencilliğin dik alasıdır. Milletimiz bunlara itibar etmez.