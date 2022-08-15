Samanyolu Haber /Politika / "Altılı masayla ilgili sözlerim çarpıtıldı" /15 Ağustos 2022 19:29

"Altılı masayla ilgili sözlerim çarpıtıldı"

Seçim kanununda yapılan değişiklikle partilerin seçime tek başına girmeleri ile ittifak içinde olmaları arasındaki farklar azalırken bu konuya değinen Saadet Partisi (SP) lideri Temel Karamollaoğlu, yeni bir açıklamada bulundu.

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Daha önce kullandığı ifadelerde ittifak sisteminin yeni seçim kanunu ile eski etkinliğini kaybettiği yönünde ifadeler kullandığı belirtilen Saadet Partisi Genel Başkanı ve kamu oyunda '6'lı Masa' olarak anılan seiyasi oluşumun bileşenleri arasında yer alan Temel Karamollaoğlu, bu sözlerine açıklık getirdi.

AÇIKLIK GETİRDİ

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Saadet Partisi (SP) lideri Temel Karamollaoğlu, altılı masaya ilişkin "Büyük bir önemi kalmadı" sözlerine açıklık getirdi.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'a konuşan Karamollaoğlu, "Altılı masayla ilgili sözlerim çarpıtıldı" dedi. Karamollaoğlu ayrıca; altılı masanın süreceğini, yeni seçim kanunuyla ittifakın eski öneminin kalmadığını söylediğini anlatmaya çalıştığını belirterek, "Biz otoriter rejimlere evrilen bu sistemi değiştirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.
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