Altın çağını yaşayan! Yargıyı bekleyen son

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, HSK’nın iş adamı Osman Kavala davasında karar veren hakimlerle ilgili belge toplamasını 'batıya şirin görünme derdi' olarak yorumladı.





Yeneroğlu, “Dün ‘hain’, ‘darbeci’ deyip ömründen yıllar çaldığınız insanları, bugün batıya şirin görünmeliyiz derdiyle, ‘insan hakları’ diyerek serbest bırakmanın yolunu yapıyorsunuz. Araçsallaştırdığınız yargıçları da günah keçisi ilan ettiniz. Hukuk sizin için her zaman sadece bir araç” değerlendirmesinde bulundu.





Son günlerde yapılan açıklamaların dünyaya şirin gözükme çabası olduğunu kaydeden Yeneroğlu, “Kendi vatandaşınızı düşündüğünüz yok. Yüz binlerce masum insanın hayatını cehenneme çevirdiniz, düşman hukuku uyguladınız. Ama artık yolun sonu görünüyor. Devletin kasasını boşalttınız tabi. Vatandaşın boş tenceresi sizi korkutuyor. Döviz lazım. Tekrar dünyaya şirin görünmeli” dedi.





Artık kimsenin göz boyamalara kanmadığını belirten Yeneroğlu, “Batıdan korktuğunuz kadar Allah’tan korksaydınız, biraz vicdan sahibi olup sizi adalete çağıran insanları dikkate alır, denge ve denetim mekanizmalarını ortadan kaldırmaz, aklı selim hareket eder ve bu hazin hallere düşmezdiniz. Artık kimse göz boyamalara kanmıyor” ifadelerini kullandı.





Uluslararası Ceza Hukukçusu Dr. Gökhan Güneş Şahsi Twitter hesabından paylaştığı tweet dizisinde Yeneroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak zaman ve mekan değişse de kendisine bir şey olmayacağını sanan ve buna inandırılan muktedirlerin bir gün mutlaka hesap vereceğini gündeminden çıkarmaması gerektiğini vurguladı.







