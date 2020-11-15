Samanyolu Haber /Gündem / Altın çağını yaşayan! Yargıyı bekleyen son /15 Kasım 2020 10:17

Altın çağını yaşayan! Yargıyı bekleyen son

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) iş adamı Osman Kavala’nın davasına bakan hakimlerin verdikleri tüm karar, itiraz ve iddianameleri ‘acele’ koduyla istedi. AKP'nin bu hamlesine hukukçulardan farklı tepkiler geldi

SHABER3.COM

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, HSK’nın iş adamı Osman Kavala davasında karar veren hakimlerle ilgili belge toplamasını 'batıya şirin görünme derdi' olarak yorumladı.

Yeneroğlu, “Dün ‘hain’, ‘darbeci’ deyip ömründen yıllar çaldığınız insanları, bugün batıya şirin görünmeliyiz derdiyle, ‘insan hakları’ diyerek serbest bırakmanın yolunu yapıyorsunuz. Araçsallaştırdığınız yargıçları da günah keçisi ilan ettiniz. Hukuk sizin için her zaman sadece bir araç” değerlendirmesinde bulundu.

 Son günlerde yapılan açıklamaların dünyaya şirin gözükme çabası olduğunu kaydeden Yeneroğlu, “Kendi vatandaşınızı düşündüğünüz yok. Yüz binlerce masum insanın hayatını cehenneme çevirdiniz, düşman hukuku uyguladınız. Ama artık yolun sonu görünüyor. Devletin kasasını boşalttınız tabi. Vatandaşın boş tenceresi sizi korkutuyor. Döviz lazım. Tekrar dünyaya şirin görünmeli” dedi.

Artık kimsenin göz boyamalara kanmadığını belirten  Yeneroğlu, “Batıdan korktuğunuz kadar Allah’tan korksaydınız, biraz vicdan sahibi olup sizi adalete çağıran insanları dikkate alır, denge ve denetim mekanizmalarını ortadan kaldırmaz, aklı selim hareket eder ve bu hazin hallere düşmezdiniz. Artık kimse göz boyamalara kanmıyor” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ceza Hukukçusu Dr. Gökhan Güneş Şahsi Twitter hesabından paylaştığı tweet dizisinde Yeneroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak zaman ve mekan değişse de kendisine bir şey olmayacağını sanan ve buna inandırılan muktedirlerin bir gün mutlaka hesap vereceğini gündeminden çıkarmaması gerektiğini vurguladı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Altın çağını yaşayan! Yargıyı bekleyen son Sonraki Haber >>

Frankfurt'ta sokaklar karıştı

Frankfurt'ta sokaklar karıştı

Siz bu vatanın, milletin başına bela mısınız?

Siz bu vatanın, milletin başına bela mısınız?

Hastane magandaları yine saldırdı!

Hastane magandaları yine saldırdı!

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı

Hastane tuvaletinde ölen korona hastasının görüntüsü İtalya'yı karıştırdı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Tayfun Filipinler'i vurdu

Tayfun Filipinler'i vurdu

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Golf tarihine geçecek atış

Golf tarihine geçecek atış

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:44:33