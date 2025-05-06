Altın coştu: İşte son rakamlar

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Tarihi rekorları kırdıktan sonra geçen haftayı düşüşle geçiren altın, yatırımcısını düşündürdü.





Art arda kırdığı rekorların ardından düşüşe geçmesi yatırımcılara, "Altın güvenli liman mı?" sorusunu sordurdu.





Altın yeni haftaya yüksek girdi. Dün 4 bin 133 TL'ye kadar tırmanan altın yükseliş trendini bugün de sürdürdü.





İşte, “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” diye merak edenler için güncel altın fiyatları:





Gram altın

Alış 4.171,49

Satış 4.171,97





Altın (ONS)

Alış 3.360,79

Satış 3.361,21





Cumhuriyet Altını

Alış 27.411,00

Satış 27.628,00





Yarım Altın

Alış 13.748,00

Satış 13.877,00





Çeyrek Altın

Alış 6.874,00

Satış 6.939,00





22 Ayar Altın TL/Gr

Alış 3.835,51

Satış 4.043,75





18 Ayar Altın TL/Gr

Alış 3.045,19

Satış 3.045,54





Gremse Altın

Alış 66.580,06

Satış 68.103,51





Tam Altın

Alış 26.632,03

Satış 27.158,10