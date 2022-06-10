Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın fiyatını uçuracak haber /10 Haziran 2022 10:19

Altın fiyatını uçuracak haber

Dünya Altın Konseyi’nin yaptığı araştırmaya göre, ülke merkez bankaları 12 ay içinde altın rezervlerini artırma eğiliminde. Bu durumun ise 1.830-1.860 dolar aralığındaki altının ons fiyatını 3 bin dolarlara çıkarması bekleniyor.

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Dünya Altın Konseyi tarafından yapılan araştırmaya göre merkez bankalarının önemli bir kısmı artan ekonomik risklere dair endişeler nedeniyle önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmak istiyor.

Dünya Gazetesi’nden Evrim Küçük’ün haberine göre, bununla birlikte bazı analistlere göre, merkez bankalarının talebi altını 3.000 dolara itebilir. Yakın tarihli bir raporda, Societe Generale analistleri, gelişmekte olan ülke merkez bankalarının değerli metal talebinde artış yaşanabileceğini söylüyor. Analistler, OECD dışı merkez bankalarının altın varlıklarını yüzde 5 artırması durumunda bunun 475 ton altına eşdeğer olacağını belirtiyor. Lombardi Financial araştırma analisti Moe Zulfiqar da, artan merkez bankası talebinin altını 3.000 dolara itmede önemli bir itici güç olabileceğini söylüyor.

Ons altın fiyatları son haftalarda 1.830-1.860 dolar aralığında dengelenmiş görünüyor. Altında kısa vadede satış gelmesi halinde 1.830 önemli bir destek seviyesi olarak izlenirken, yukarı yönlü hareketlerde ise 1.875 ve sonrasında 1.904 önemli direnç seviyeleri olarak gösteriliyor.

Uzun vadede ise altının merkez bankalarının alımlarından önemli bir destek bulacağı belirtiliyor. Hatta bazı analistlere göre özelikle gelişmekte olan ülkelerden gelen alımlarla altının onsu 3 bin dolara kadar tırmanabilir.

TÜRKİYE YÜZDE 27 ARTIRDI

Dünya Altın Konseyi’nin raporuna göre nisan ayında rezervlerin 19.4 ton artıran merkez bankalarının yine değerli metal net alıcısı olduğunu söyledi. Türkiye de altın rezervlerini artıran ülkeler arasında bulunuyor. Nisanda en büyük alımı 4 merkez bankası yaptı.

Özbekistan 8.7 ton sarı metal satın aldı; Kazakistan altın rezervlerini 5.3 ton artırdı. Türkiye bu yıl külçe alımına 5.6 ton daha ekleyerek devam etti ve altın rezervlerini yüzde 27.8’e karşılık gelen 436.7 tona çıkardı. Son olarak, Hindistan altın stoklarını 0.9 tondan 761.3 tona yükseltti.
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