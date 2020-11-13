Altın fiyatları düşüşe geçti

Yatırımını altına yapan vatandaş ise beklemeye geçti.İç piyasada doların düşüşe geçmesi ile gerileyen altın fiyatları, koronavirüsüne karşı yüzde 90 etkili olan aşı haberleriyle ons tarafında da düştü.





Yaşanan gelişmeler sonucu gram altın beş günde 535 liradan 470 lira seviyesine inerken, yatırımını altına yapan vatandaş da beklemeye geçti. Düğün sezonunun sona ermesi de altın satışlarının gerilemesinde etkili oldu.





Mersin'de 12 yıldır kuyumculuk yapan Ali Özdemir, “Piyasada her zaman altın vardı ancak yastık altı daha fazlaydı. Şu anda ise fiyatı düşünce alım-satımda önemli ölçüde bir düşüş var. Altının gramında neredeyse 100 TL'ye yakın düşüş vatandaşı adeta şok etti. Bu nedenle vatandaş temkinli davranmaya başladı. Vatandaş şu anda bu şokun etkisinde olduğu için alım ve satım konusunda temkinli davranıyor” dedi.





Sözcü’nün haberine göre, altın rekor üzerine rekor kırarken vatandaşların altın almak için kuyumculara akın ettiğini dile getiren Bursalı kuyumcu Atilla Küçükçakır, altındaki sert düşüş ile piyasada durgunluk yaşandığını söyledi. Küçükçakır, şöyle dedi:





“Elinde altını bulunanlar ile altına yatırım yapmak isteyenler sessizce beklemekte. Kimse ne olacağını bilmiyor. Şu an işçilikli ürün dediğimiz düğünler için alınan bilezik, yüzük, zincir gibi ziynet eşyasına talep hiç yok denecek kadar az. Daha çok sarrafiye dediğimiz cumhuriyet, çeyrek, gram altını satılıyor, Bu da çok düşük seviyelerde."





Darphanenin de yeni bir sisteme geçtiğini söyleyen Küçükçakır, “Daha önce büyük toptancılar yüksek miktarda altını darphaneye götürüyordu. Küçük toptancılar ise geri planda bırakılıyordu. Cumhuriyet altını talebi olduğunda gücünü ona göre kullanıyordu. Şimdi bu değişti. Küçük, büyük toptancı ayırt edilmeden darphane şu an 25 kilo altın kotası getirdi. Her iki tarafı da dengeledi” diye konuştu.





Konya’lı kuyumcu esnafı İsmail Karagöz, “Şu an Konya’da altın bulmakta hiçbir sıkıntı yok. Bütün kuyumcu esnafımızda da yeterince altın bulunuyor. Altın fiyatlarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşlarımız özellikle yatırım amaçlı altın almaya başladı. Şu an bütün piyasa Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz rakamlarına odaklanmış durumda” sözlerini kullandı.





Altın fiyatının çok kısa sürede bu kadar yükselmesinin, pırlanta fiyatlarını biraz daha ucuz hale getirdiğini söyleyen Yıldırımtürk, “Dolayısıyla şu anda bir cumhuriyet altını, 3 bin-3 bin 500 lira; ama bu paraya da biraz daha büyük taşlı alabileceği tek taş yüzükler var. Ben bunu tavsiye ediyorum ama piyasada da bu yönde bir eğilim var” ifadelerini kullandı.



