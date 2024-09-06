Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın fiyatları kritik veriye odaklandı /06 Eylül 2024 09:23

Altın fiyatları kritik veriye odaklandı

Altın fiyatları, Fed'den faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla direnç seviyesinin hemen üzerinde seyrederken, gözler bugün açıklanacak kritik veriye çevrildi.

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Merkez Bankalarının faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler ve jeopolitik gelişmeler değerli maden üzerinde etkisini sürdürürken bugün açıklanacak veriler de yakından takip ediliyor.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, merkez bankası yetkililerinin istihdam piyasasında daha fazla zayıflamayı olumlu karşılamadığını söyleyerek Eylül'de faiz indirimi için zemin oluşturması sonrasında bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevirdi.

Fed'den faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle dün kritik seviye olan 2 bin 500 doları aşan ons altın fiyatları bu sabah erken saatlerde direnç seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın, saat 08.43 itibarıyla yüzde 0,16 yükselişle 2 bin 520.90 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda gram altın 2 bin 753 TL'ye, çeyrek altın 4 bin 503 TL'ye, Cumhuriyet altını ise 17 bin 958 TL'ye satıldı.

KRİTİK VERİ BEKLENTİLERİ

Altın fiyatları, bir haftanın zirvesinde seyrederek haftayı artıda kapamaya hazırlanırken yatırımcılar ABD istihdam verilerini bekliyorlar. Veri bugün saat 15.30'da açıklanacak.

Analistler, tarım dışı istihdamın 165 bin artış kaydedeceğini, işsizliğin ise yüzde 4,2'ye gerileyeceğini tahmin ediyorlar.

Öte yandan, yeni iş ilanları ve özel sektör istihdamında beklenilenin altında artış kaydedilmesiyle piyasalar Fed'in bu ay 50 baz puan faiz indirimine gitme olasılığını yüzde 42'ye yükseltti.
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