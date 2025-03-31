Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın fiyatları neden yükseliyor? /31 Mart 2025 20:34

Altın fiyatları neden yükseliyor?

Yıl başından beri yükselişte olan altının onsu, 31 Mart'ta 3 bin 100 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Cumhuriyet altını 25 bin TL'yi, 24 ayar gram altın ise serbest piyasada 3 bin 800 TL'yi aştı. Altının 2025'te dolar cinsinden yükselişi yüzde 20'ye yaklaşırken, TL cinsinden yükselişi yüzde 26'yı geçti.

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Yatırım bankası Goldman Sachs, 2025 yıl sonu öngörüsünü 3 bin 300 dolara revize etti. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, rekorun ardındaki en büyük etkenin ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarına dair açıklamaları olduğunu belirtti.

Trump'ın gümrük vergisi uygulamaları ve jeopolitik gerginlikler, altının güvenli liman olarak görülmesine neden oluyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, siyasi, ekonomik ve jeopolitik nedenlerin altına talebi artırdığını ifade etti.

Merkez bankalarının altın alımları da fiyatları yükseltiyor. Çin, Rusya, Polonya, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerin merkez bankaları altın alımlarına devam ediyor. Türkiye'de de yüksek enflasyon beklentisi ve yatırım fonlarına getirilen stopaj oranlarındaki artış, vatandaşların altına yönelmesine neden oluyor.

Dünya Altın Konseyi'ne göre, dünyada en fazla altın rezervine sahip ülke ABD. Türkiye'nin rezervlerinde ise yaklaşık 615 ton altın bulunuyor. Altın madenlerinin çevre ve insan sağlığına yönelik etkileri hala tartışmalı. Türkiye'de halen 19 altın madeninde yılda 31 ton kadar altın üretiliyor.
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