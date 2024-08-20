Altın fiyatları rekor seviyelere yakın

Bu nedenle Fed kararına etki edecek ekonomik veriler de altın piyasasını yakından ilgilendiriyor.





Saat 9.00 itibariyle gram altın fiyatı bu sabah 2 bin 716TL’den değerleniyor. Çeyrek altın 4 bin 441 TL ve Cumhuriyet altını 17 bin 710 TL seviyesinde bulunuyor.





Altın fiyatları tarihi zirvelerinde seyrederken yatırımcılar Fed'in yarın açıklanacak tutanaklarını ve Powell'ın konuşmasını bekliyor.Bu hafta başlıca ekonomilerde açıklanacak veri sayısının az olmasıyla ABD'de faizlere ilişkin ipucu edinmek için dikkatler Fed'in yarın yayımlanacak Temmuz'daki para politikası toplantısının tutanakları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın Cuma günü Jackson Hole'da yapacağı konuşmaya döndü.Öte yandan Fed yetkilileri son günlerde eylülde faiz indirimine işaret eden açıklamalarda bulunmuştu. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari "Eylül ayında faiz indirimi için tartışma olması gereken bir şey" dedi. Faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendiren bu açıklamalarla altının onsunu rekor düzey olan 2 bin 500 doların üzerine taşıdı.Düşük faiz oranları, altınla rekabet eden Hazine tahvilleri ve dolar gibi faiz getirisi olan varlıkların cazibesini azaltarak, altının yatırım açısından daha çekici olmasını sağlıyor. Yüksek faizler ise tam tersine yatırımcıyı altından uzaklaştırıyor.Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,1 gerileyerek 2 bin 500 dolar seviyesinde işlem gördü.Altının güvenli liman olarak çekiciliğine dikkat çeken BMI Baş Emtia Analisti Sabrin Chowdhury, 2024 için ‘altının birden fazla zirveye ulaşmasının beklendiği yıl’ ifadelerini kullandı.2024'ün seçim yılı olmasına, Ukrayna'nın yakın zamanda Rusya'ya yeniden saldırmasına ve Orta Doğu'da artan gerilimlere atıfta bulunan Chowdhury "Altın belirsizlikten güç alıyor ve belirsizlik zirvede" dedi.Citi analistleri ise konu ile ilgili kaleme aldıkları bir notta, 2025 ortası itibarı ile ons başına 3 bin dolar tahmini verirken dördüncü çeyrekte değerli metalin ons başına fiyatının 2 bin 550 dolar seviyesine geri çekilmesini bekliyor.