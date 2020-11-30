Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın fiyatları serbest düşüşe geçti /30 Kasım 2020 19:37

Altın fiyatları serbest düşüşe geçti

Altın fiyatlarında son haftalarda yaşanan düşüş bugün de devam etti. Gram altın fiyatı 440 TL'ye kadar indi. Ons altın ise 1770 doların altında.

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Gram altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde düşüşünü sürdürdü. İç piyasada dolarda gün içerisinde yaşanan geri çekilme gram altın fiyatlarındaki düşüşü hızlandırdı. Gram altın bugün yüzde 2’ye yakın değer kaybederek 440 TL seviyesine indi.

Küresel piyasalarda ise corona virüsüne karşı geliştirilen aşı çalışmaları ile düşüşe geçen ons altında bugün de kan kaybı devam etti. 2 bin doların üzerine çıkarak tarihi rekorunu kıran ons altın 1764 dolar seviyesini gördü.

Covid-19 aşısında yaşanan gelişmeler ile son üç haftadır ons altının fiyatı geriliyor. Öte yandan Biden’ın zaferiyle sonuçlanan ABD seçim süreci de yakından takip ediliyor. Yeni bir ekonomik yardım paketi gündemdeki yerini korurken ons altın söz konusu yardım paketinin büyüklüğüne göre yön belirleyebilir.

İYİLEŞME İÇİN 1800 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKILMALI

Ünlü & Co tarafından hazırlanan notta ons altının destek bölgesinin altına indiği belirtildi. ABD'deki tatilin etkisiyle son iki işlem gününde genel hatlarıyla sakin sayılabilecek bir seyir izleyen altının ons fiyatının 1800 doların altına indikten sonra ise belirgin şekilde baskı altında kalmaya başladığı ifade edilen bilgi notunda, “Bu seviyenin altında kalındıkça kısa vadeli teknik görünümün aşağı yönlü riskler içerdiğini söyleyebiliriz. Özellikle aşı konusundaki pozitif haber akışının güç kazanması durumunda altın üzerindeki baskının daha da artması şaşırtıcı olmayacaktır. Anlamlı bir iyileşmeden söz edebilmek için ise yeniden 1800 doların üzerine çıkılması gerekiyor.” ifadelerine yer verildi.
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