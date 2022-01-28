Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın fiyatları sert düşüşe geçti /28 Ocak 2022 09:59

Altın fiyatları sert düşüşe geçti

Altın, Fed'den gelen açıklamalar sonrasında sert bir düşüş kaydetti. Gram altın ise, dolar/TL ’nin 13,66 üzerinde seyretmesine rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşle geriledi.

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Fed piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu. Karar metninde faiz artışlarının yakında başlayacağı belirtilirken, bilançonun küçültülmesine yönelik operasyonun da sıkılaşmanın ardından geleceği ifade edildi.

Altın fiyatları ise, Fed’in enflasyona karşı para politikası duruşunun sertleşmesi sonrasında kasım ayı sonundan bu yana en kötü haftalık performansına doğru ilerliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Fed'in açıklamaları sonrası dolar/TL’nin 13,66 seviyesinde seyretmesine rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşü takip eden gram altın, haftayı 783 TL civarında kapatmaya doğru ilerliyor.

Gram altın haftaya 794 TL seviyesinde başladıktan sonra küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yükselişle 805 TL’ye kadar tırmanmıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 280 TL'den alıcı bulurken, bin 301 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 560 TL'den alınırken, 2 bin 602 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 119 TL'den alınırken, 5 bin 183 TL'den satılmaya başladı.
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