Altın fiyatları tepetaklak!

Altın piyasasında 28 Nisan Pazartesi itibarıyla düşüş eğilimi gözlemleniyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik tarifelerde gevşeme sinyali vermesi ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın görevde kalacağını açıklaması, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Güvenli liman olarak görülen altına olan talep düştü.





Gram altın, sabah saatlerine yüzde -0.7'lik bir değişimle 4.070,13 TL seviyelerinde başladı.





ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre güncel altın fiyatları şöyle:





Çeyrek Altın 6.775,00 TL

Yarım Altın 13.550,00 TL

Tam Altın 27.132,84 TL

Cumhuriyet Altını 26.997,00 TL

Gremse Altın 68.040,18 TL

ONS Altın 3.292,87 dolar