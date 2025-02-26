Altın fiyatları tepetaklak oldu! Bir günde 40 TL birden geriledi





TRUMP ETKİSİ

ABD ve Avrupa'daki ekonomik dalgalanmalar, altının güvenli liman olarak öne çıkmasını sağlıyor. Bu nedenle, Türkiye'de altın pek çok yatırım aracına kıyasla güvenli bir liman olarak kabul ediliyor ve yaygın bir şekilde tercih edilen bir yatırım aracı haline geliyor.Altın, global ekonomik ve siyasi gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları, küresel piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Altın yatırımcıları, olası daha büyük dalgalanmaları ve fiyat hareketlerini dikkatle izlemeye devam edecektir.Gün içinde en düşük 2912 dolar, en yüksek 2930 dolar seviyelerini gördü.Şu an 2919 dolardan işlem görüyor.Güne 3413 liradan başlayan gram altın, gün içinde en düşük 3413 lira, en yüksek 3435 lira seviyeleri görüldü. Şu anda 3422 liradan işlem görmekte.Kapalıçarşı'da gram altın alış fiyatı 3474 lira, satış fiyatı ise 3519 lira seviyesinde.