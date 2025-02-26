Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın fiyatları tepetaklak oldu! Bir günde 40 TL birden geriledi /26 Şubat 2025 23:50

Altın fiyatları tepetaklak oldu! Bir günde 40 TL birden geriledi

Yılbaşından bu yana yükselişte olan altın birden düşüşe geçti. Bir günde tam 40 TL değer kaybeden altın, yatırımcıları tedirgin ediyor. Altın fiyatları, son günlerde önemli bir dalgalanma yaşadı ve yatırımcılar, bu gelişmeleri yakından izliyor. Yatırımcı paniklerken uzmanlar bu düşüşün zaten beklendiğini ifade etti. Peki altında rüzgar neden tersine döndü? İşte detaylar...

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ABD ve Avrupa'daki ekonomik dalgalanmalar, altının güvenli liman olarak öne çıkmasını sağlıyor. Bu nedenle, Türkiye'de altın pek çok yatırım aracına kıyasla güvenli bir liman olarak kabul ediliyor ve yaygın bir şekilde tercih edilen bir yatırım aracı haline geliyor.

TRUMP ETKİSİ

Altın, global ekonomik ve siyasi gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları, küresel piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Altın yatırımcıları, olası daha büyük dalgalanmaları ve fiyat hareketlerini dikkatle izlemeye devam edecektir.

ONS ALTIN

Gün içinde en düşük 2912 dolar, en yüksek 2930 dolar seviyelerini gördü.
Şu an 2919 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Güne 3413 liradan başlayan gram altın, gün içinde en düşük 3413 lira, en yüksek 3435 lira seviyeleri görüldü. Şu anda 3422 liradan işlem görmekte.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın alış fiyatı 3474 lira, satış fiyatı ise 3519 lira seviyesinde.
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