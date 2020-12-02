Altın üretimi azaldı

Ekim ayında Darphane'nin altın üretiminde, eylül ayına göre sert düşüş yaşandı ve çeyrek, yarım ve tam altında 2020 yılının ilk 10 ayındaki en düşük ikinci üretim gerçekleşti.







Eylül ayına göre ekim ayında, çeyrek altın üretimi yüzde 65, yarım altın üretimi yüzde 60, tam altın üretimi ise yüzde 79 geriledi. Ekimden daha az üretim yapılan tek ay nisan ayı oldu.





Üretimde yaşanan bu düşüşte insanların, çeyrek altın fiyatlarının çok yükselmesi ile gram ve yarım gram altına olan taleplerinin artması etkili oldu.