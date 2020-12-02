Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın üretimi azaldı /02 Aralık 2020 20:21

Altın üretimi azaldı

Darphane verilerine göre ekim ayında çeyrek, yarım ve tam altın üretimi eylül ayına göre sırasıyla yüzde 65, yüzde 60 ve yüzde 79 geriledi. Uzmanlara göre üretimde yaşanan bu düşüşte insanların, çeyrek altın fiyatlarının çok yükselmesi ile gram ve yarım gram altına olan taleplerinin artması etkili oldu.

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Ekim ayında Darphane'nin altın üretiminde, eylül ayına göre sert düşüş yaşandı ve çeyrek, yarım ve tam altında 2020 yılının ilk 10 ayındaki en düşük ikinci üretim gerçekleşti.

Eylül ayına göre ekim ayında, çeyrek altın üretimi yüzde 65, yarım altın üretimi yüzde 60, tam altın üretimi ise yüzde 79 geriledi. Ekimden daha az üretim yapılan tek ay nisan ayı oldu.

Üretimde yaşanan bu düşüşte insanların, çeyrek altın fiyatlarının çok yükselmesi ile gram ve yarım gram altına olan taleplerinin artması etkili oldu.
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