Samanyolu Haber /Gündem / Altın fiyatlarında büyük değişim /11 Ağustos 2020 22:28

Altın fiyatlarında büyük değişim

Son dönemde koronavirüsün de etkisiyle dünyada ve Türkiye'de büyük bir artış görülen altın fiyatları, Rusya'da virüse karşı aşının bulunduğu yönündeki açıklama sonrasında düşüşe geçti.

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Altın fiyatları, Rusya'nın aşıyı tescillediğini açıklamasının ardından yaşanan satışlarla sert bir şekilde geriledi. Altının ons fiyatı yaklaşık 100 dolarlık kayıpla 1939 dolara inerken, gram altın da 30 lira civarında değer kaybetti.

Güvenli liman altın fiyatlarındaki sert dalgalanmalar devam ediyor. Altının fiyatı bir günde yüzde 5 değer yitirerek 2 bin 30 dolardan 1939 dolara kadar indi.

Analistlerin verdiği bilgiye göre, küresel piyasalarda yatırımcıların dolar alımına yönelmesi ile birlikte bu sabah 2 bin doların altına inen ons altında aşı haberleri sonrası değer kaybı hızlandı. Gün içerisinde 2 bin 30 doları gören altın, Rusya Devlet Başkanı Putin'in virüs aşısını tescillediklerini duyurmasıyla 1940 doların altına çekildi.

Altının onsunun yüzde 5'e yakın düşmesi gram altına da yansıdı. Gram altın yüzde 5'i aşan gerilemeyle 451 TL'ye geriledi.

Gram altının yönü üzerinde Merkez Bankası'nın likidite hamlesi sonrası Dolar/TL'nin 7,20'lere inmesi de etkili oldu.

Ons altın cuma günü 2075 doları görerek rekor kırmış, aynı gün gram altın da tarihi zirvesini 488 TL'ye çıkarmıştı.
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