Altın fiyatlarında büyük patlama: 3 ayda 19 rekor

2025 yılı altın yatırımcıları için unutulmaz bir dönem olmaya devam ediyor. Altın, yılın başından bu yana tam 19 kez rekor kırdı. Küresel gelişmelerin etkisiyle fiyatlardaki bu güçlü yükseliş, 1986 Eylül ayından beri kaydedilen en büyük 3 aylık artış olarak dikkat çekti. Uzmanlar ise altın fiyatlarının bu seviyelere ulaşmasında etkili olan 5 temel faktörü açıklayarak yeni rekorların kapıda olduğunu belirtti.





ALTININ YÜKSELMESİNİN 5 ANA NEDENİ





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, pek çok gelişmenin etkisiyle değer kazanmaya devam ediyor. Altındaki yükselişi tetikleyen başlıca faktörler şöyle:





ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelişi,





Merkez bankalarının rezervlerini artırması,





Orta Doğu ve Avrupa'daki jeopolitik tansiyon,





Fed’den faiz indirimi beklentileri,





Altın destekli borsa yatırım fonlarına yönelen yoğun talep.





ONS ALTIN 3 BİN 142 DOLARI GÖRDÜ





Ekonomim’in aktardığı bilgilere göre, ons altın şu anda 3.142 dolar seviyesinden işlem görüyor. Yurt içinde gram altın 3.833 TL’ye, çeyrek altın ise 6.313 TL’ye kadar yükselmiş durumda. Özellikle son haftalarda artan talep, altın fiyatlarını daha da yukarı taşıdı.





ALTIN FİYATLARINDA KRİTİK GÜN





ABD Başkanı Trump’ın 2 Nisan’da gümrük tarifeleriyle ilgili açıklama yapması beklenirken, otomobil sektörünü etkileyecek tarifelerin 3 Nisan’da devreye girmesi planlanıyor. Bu gelişmelerin altın fiyatları üzerinde yeni dalgalanmalara yol açabileceği belirtiliyor.





ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?





Değerli metaller üzerine analizleriyle bilinen Heraeus Metals uzmanı Alexander Zumpfe, "Altının rallisi tırmanan jeopolitik gerilimler, enflasyon endişeleri ve güçlü yatırımcı talebiyle beslendi. Mevcut makroekonomik ortam özellikle ticaret savaşı belirsizlikleri ve merkez bankası politikaları göz önüne alındığında, bu eğilim yakın vadede sürdürülebilir görünüyor" dedi.





YIL SONU ONS ALTIN TAHMİNİ DUDAK UÇUKLATTI





Capital Economics analistleri ise merkez bankalarının altın alımını, dolara karşı güven kaybı olarak değil, altının güvenli liman konumunun güçlenmesi olarak değerlendirdiklerini belirtiyor. Analistlere göre, 2025 yıl sonuna kadar ons altın 3.300 dolar seviyesine ulaşabilir.