Altın fiyatlarında çifte rekor

GRAM VE ÇEYREK ALTINDA REKOR





İSLAM MEMİŞ ALTIN GRAM FİYATI İÇİN RAKAMI VERDİ





Altın fiyatları bugün yeni bir rekora imza attı. Yeni haftaya Donald Trump’ın gümrük tarifeleri haberleri ile başlayan piyasalar dalgalı seyrini dengelemeye çalışıyor. Trump’ın Meksika, Kanada ve Çin’e yönelik planladığı ek gümrük vergileri risk iştahını baskılıyor.Öte yandan sürecin piyasalar üzerindeki etkileri ABD Merkez Bankası Fed tarafından da yakından takip ediliyor. Ancak Fed yetkilileri belirsizlik vurgusu yapmaya devam ederken, ek gümrük vergilerinin olası enflasyonist baskıları nedeniyle temkinli bir duruş sergiliyor.Bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi ekonomik görünüm açısından önemli bir gösterge olacak. Ancak piyasanın ticaret savaşları nedeniyle makro verilere olan duyarlılığının biraz azaldığı gözlemlendi.Tüm bu gelişmelerle ons altın fiyatı 2.856 doların üzerine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Yurt içinde gram altın fiyatı da 3300 lirayı aştı ve tarihi zirvesini gördü. Kapalıçarşı serbest piyasada çeyrek altın fiyatı yılın ilk gününde 4.974 seviyesinde bulunuyordu. Bugün o da rekor kırarak 5.423 liranın üzerine fırladı. Son 1 aydaki artış ise yüzde 9 oldu. Cumhuriyet altını da 21.589 TL seviyesinde bulunuyor.Gram altın fiyatları için tahminini açıklayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Küçük yatırımcılar nakit paraya ihtiyacı yoksa elinde gram altın tutmaya devam etmeli. Eğer alım için fırsat kollayan varsa ons altını takip etmeli” diye uyarıda bulundu.“Özellikle Temmuz ayına kadar 3500-3700 lira aralığı, yılın ikinci yarısında 4000-4500 lira seviyesi beklentimiz korunuyor” ifadelerini kullanan uzman isim, yıl boyunca yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini vurgulayarak, “Ancak kırmızı çizgimiz 2720 dolar seviyesi. Bu seviyenin üzerindeki rakamları alım fırsatı olarak görmeye devam etmiyoruz. Dolarda beklemeye devam ediyoruz. Dolar pozisyonumuzu bozmadık. Birkaç hafta bekleyeceğiz” şeklinde açıklama yaptı.