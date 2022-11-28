Altın fiyatlarında 'dolar' baskısı!

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 0,2 azalışla bin 50 liradan işlem görüyor. Cuma günü, yatay seyreden altının gram fiyatı, günü bin 52 liradan tamamlamıştı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 720 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 990 liradan satılıyor.
GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ
Bu hafta ABD'de açıklanacak iş gücü verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıktaki para politikası kararı öncesinde beklentiler üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.
Para piyasalarında, Fed'in gelecek ayki toplantıda yüzde 75 ihtimalle 50, yüzde 25 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor.