Altın fiyatlarında 'dolar' baskısı!

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?





Bu hafta ABD'de açıklanacak iş gücü verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıktaki para politikası kararı öncesinde beklentiler üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Küresel piyasalarda artan risk algısı dolara olan talebi artırırken, altın fiyatları baskılandı.Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 0,2 azalışla bin 50 liradan işlem görüyor. Cuma günü, yatay seyreden altının gram fiyatı, günü bin 52 liradan tamamlamıştı.Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 720 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 990 liradan satılıyor.Para piyasalarında, Fed'in gelecek ayki toplantıda yüzde 75 ihtimalle 50, yüzde 25 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor.