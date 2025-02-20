Altın fiyatlarında durdurulamıyor: İşte yeni rekor

#### Gram Altın Rekor Tazeliyor



Güvenli liman olarak görülen altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana neredeyse her gün rekor tazeleyen gram altın, haftanın dördüncü işlem gününe 3 bin 437 liradan başladı. Dün günü 3 bin 431 liradan kapatan gram altın, yeni güne 3 bin 438 lira seviyesinde işlem görerek başladı.



Fed Tutanakları ve Altın Fiyatları



Fed tutanaklarının açıklanmasının ardından ons altın fiyatlarının yükselmesi, Türkiye'deki altın fiyatlarını da rekor seviyeye taşıdı. Fed'in faiz indirimi konusundaki değerlendirmelerinde enflasyonun düşmesi gerektiğine dikkat çekildi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararlar ve Fed üzerindeki faiz indirimi baskısı, piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.



Güncel Altın Fiyatları



- Gram altın: 3 bin 434 TL

- Çeyrek altın: 5 bin 825 TL

- Cumhuriyet altını: 23 bin 197 TL

- Ons altın: 2 bin 940 dolar

- Yarım altın: 11 bin 649 TL

- Tam altın: 23 bin 77 TL

- Gremse altın: 57 bin 916 TL



Altın fiyatlarındaki bu yükselişin devam edip etmeyeceği merak konusu.