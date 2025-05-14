Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın fiyatlarında günler sonra bir ilk! /14 Mayıs 2025 18:30

Altın fiyatlarında günler sonra bir ilk!

ABD-Çin görüşmeleri, Trump'ın Orta Doğu'daki ziyareti ve açıklamaları güvenli liman altından çıkışı hızlandırdı. İstanbul serbest piyasada gram altın 4 bin TL'nin de altına düşerek 3 bin 957 liraya kadar geriledi.

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ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimin hafiflemesi ve yatırımcıların güvenli limanlardan çıkışı, altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. 14 Mayıs 2025 itibarıyla ons altın fiyatı 3.177 dolar seviyesine gerilerken, yurtiçinde gram altın fiyatı 3.957 TL'ye kadar düştü.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarını sert şekilde etkiledi. ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimin gevşemesi ve borsalara yönelen yatırımcı ilgisi sonrası gram altın, 4.000 TL psikolojik sınırının altına sarktı.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'daki gram altın fiyatı ise 4 bin lira sınırına yakın seyrederken 4 bin 44 liradan işlem görüyor.

Haftanın üçüncü işlem gününde ons altın fiyaaklaşık ytı yüzde 1,80 düşüşle 3.177 dolar seviyesine gerilerken, yurt içinde gram altın fiyatı da güvenli liman talebinin zayıflamasıyla düşüşe geçti.

ONS ALTIN 3 BİN 165 DOLARA KADAR GERİLEYEBİLİR

Saxo Bank Emtia Stratejisi Müdürü Ole Hansen, “Hafta sonu açıklanan tarife ateşkesinin ardından hisse senedi piyasalarının yükseldiğini gördük ve en azından kısa vadede, bu durum altının son aylarda rekor seviyelere çıkmasına yardımcı olan güvenli liman odağının bir kısmını ortadan kaldırdı. 3.200 dolar seviyesini aşarsak, daha da aşağı yönlü bir risk var. O zaman oldukça hızlı bir şekilde 3.165 doları test edebiliriz” dedi.
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