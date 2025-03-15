Altın fiyatlarında rekor yağmuru!





YÜZDE 200’LÜK VERGİ PLANI





BÜYÜK FİNANS KURULUŞLARI ALTIN TAHMİNLERİNİ REVİZE ETTİ





İSLAM MEMİŞ’TEN MALİYET UYARISI





KUYUMCULARDAN ALTIN TAHMİNİ

Altın fiyatları dün tarihinde ilk kez 3000 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Küresel ticaret savaşının etkileri ve ekonomik belirsizlik ortamında yatırımcıların güvenli liman arayışı ons altın fiyatını 3.017,11 dolar ile rekora taşıdı. 2025’in başından bu yana fiyatlar yaklaşık yüzde 15 arttı. Ons altındaki rüzgârı arkasına alan gram altın fiyatı ise 3.543 liranın üzerini gördü. Bu hafta Kapalıçarşı’da fiyatlardaki artış da yüzde 3’ü aştı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 2,98 artarak 23.861 liraya, çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,02 oranında artışla 5.903 liraya çıktı.Gerçek Gündem'de yer alan habere göre son dönemde ABD ile en büyük ticaret ortakları arasında yaşanan gerilimler küresel piyasalarda endişeleri artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü yaptığı açıklamada Avrupa Birliği’nden gelen tüm alkol ürünlerine yüzde 200 gümrük vergisi tehdidinde bulundu. Bu karar AB’nin ABD’den yapılan viski ithalatına yüzde 50 vergi koyma planlarına bir yanıt niteliğinde oldu. Ayrıca Trump yönetimi Çin’den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerini de en az yüzde 20 yükseltti.ABD’nin bu adımları küresel ekonomide belirsizlikleri artırırken enflasyon endişelerini de körüklüyor. İşletmelere uygulanan ek vergiler maliyetlerin yükselmesine ve nihayetinde tüketici fiyatlarının artmasına neden olabileceği endişesi hakim. Artan yaşam maliyetleri karşısında yatırımcılar altına yöneliyor. Altın fiyatlarının yükselmesindeki bir diğer nedeni de merkez bankalarının altın alımlarının artması.Goldman Sachs, altın fiyatları konusunda iyimserliğini artırarak 2025’in ikinci çeyreği için ons başına 3100 dolarlık hedef koydu.Citigroup ise daha temkinli bir yaklaşım sergileyerek altının önümüzdeki 12-18 3.200 dolara kadar yükselebileceğini öngördü.BNP ekonomistleri de ortalama tahminlerini yüzde 8 artırarak, 2025 yılının ikinci çeyreğinde ons başına fiyatların 3.100 doların üzerine çıkabileceğini tahmin etti. Ancak 2025'in ikinci yarısında altın piyasasının Trump kaynaklı ticaret risklerini "fiyatlandıracağını veya normalleştireceğini" öngördüler.Sarı metalin halihazırda 3 bin doların üzerine yükselmesiyle bu hedefler giderek daha ulaşılabilir görünüyor. Kurumların önemli yukarı yönlü revizyonu bu tarihi dönüm noktasına ulaşıldıktan sonra bile altının devam eden gücüne olan güvenin arttığını yansıttı.Yurt içinde yatırımcılar ise ‘Gram altının yükselişi sürecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?’ sorularına yanıt arıyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, uzun vadede altın fiyatlarının yatırımcıları güldüreceğini belirterek, “Altın almak için fırsat kollayan yatırımcılar korku ve panik ile yüksekten maliyet yapmamalı” dedi.Altın Fiyatlarında Rekor Yağmuru! Kuyumcular ‘Altın Unutmaz’ Diyerek Sinyali Verdi: Tahminlere ‘Tarihi Zirve’ Güncellemesi - Resim : 5Kuyumcular ise, altın fiyatlarının son düşüşün vatandaşlar için alım fırsatı olduğunu dile getirirken, “Altın hiçbir zaman için gördüğü noktayı unutmaz. Yeni bir rekora imza atabilir altın. Genelde altın tırmanışa geçtiğinde insanlar satmaktan vazgeçiyor. Altına güvenin, yeni bir rekorla karşı karşıyayız” şeklinde değerlendirmede bulunuyorlar.