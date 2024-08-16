Altın fiyatlarında yeni rekor geldi!





Saat 16.10 itibarıyla altının gram fiyatı 2 bin 700 lirayı görerek rekor kırdı. Aynı saatlerde Altının ons fiyatı da 2 bin 492 dolar seviyesine ulaşarak zirve tazeledi.

VERİLER ENDİŞELERİ AZALTTI

ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmesi sonrası dün açıklanan perakende satış verileri de tüketici harcamalarının güçlü kaldığını ortaya koydu.

Altının gram fiyatı güne 2 bin 660 liradan başlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.Ons altın ise aynı saatlerde 2 bin 455 dolar civarından alıcı buluyordu.Uluslararası ve iç piyasada altın fiyatları rekor tazeledi.Buna göre, ABD'de perakende satışlar, temmuzda aylık yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydederken, perakende satışlarda bu dönemde yaşanan artış Ocak 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek aylık artış oldu. Öte yandan, dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları da öngörülerin altında gelirken istihdam piyasasındaki beklentiler üzerindeki soğuma endişesini yatıştırdı.ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi perakende satış verilerinin ardından resesyon endişelerinin hafiflemesiyle dört günlük düşüş serisini sonlandırırken, şu sıralarda yüzde 3,93'te, dolar endeksi de 102,9'da dengelendi.Analistler, güçlü gelen perakende satışlar ile işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığının 50 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimalinin önüne geçtiğini aktardı.Verilerin ardından ABD ekonomisindeki resesyon korkularının hafiflediğini bildiren analistler, bu durumun risk iştahını artırdığını kaydetti.