Altın fiyatlarında yeni rekor

Ortadoğu'da yaşanan gerilimin tırmanması altın fiyatlarında yeni bir rekor getirdi. Altının ons fiyatı 3 bin 15 doları, gram altın fiyatı ise 3 bin 552 lirayı aştı.





Global konomik endişeler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltirken, altın fiyatları bugün bir kez daha 3 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırdı.





Spot altın yüzde 0,2 artışla ons başına 3 bin 15 dolara yükselirken tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.





Cuma günü ilk kez 3 bin dolar seviyesinin üzerine çıkan altın, ABD vadeli altın kontratlarında da yüzde 0,4’lük artışla 3 bin 17,60 dolara ulaştı.





ORTADOĞU’DAKİ GERGİNLİK FİYATLARI ARTIRDI

Öte yandan, ateşkesi bozan İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.





İsrail ile Hamas arasında ateşkesin devamına yönelik yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlanamazken bölgedeki gerilim tırmanıyor.





Capital.com finansal piyasa analisti Kyle Rodda "İsrail’in hava saldırıları Ortadoğu’da yeniden tansiyonu artırabilir ve bu da altını yukarı yönlü hareket ettiren faktörler arasında yer alıyor" dedi





Gram altın: 3 bin 549 TL





Çeyrek altın: 5 bin 869 TL





Cumhuriyet altını: 23 bin 377 TL





Ons altın: 3 bin 12 dolar





Yarım altın: 11 bin 737 TL





Tam altın: 23 bin 152 TL





Gremse altın: 58 bin 58 TL