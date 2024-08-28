Altın güne düşüşle başladı

Altın fiyatları, doların hafif toparlanmasıyla gerilerken yatırımcılar Fed'in gelecek ay gerçekleştirmesi beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin bilgi edinmek için bu hafta açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verisini bekliyor.



Piyasalar ABD'de gelecek ay beklenen faiz indirimine ilişkin ipuçlarına odaklanırken dolar başlıca para birimleri karşısında bir yıldan uzun sürenin en düşük seviyesine yakın seyretti. Doların güçlenmesi altın fiyatlarını baskıladı.



Vadeli işlemler, bu yıl 100 baz puanlık ABD faiz indirimi fiyatlarken ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi yüzde 3,83, ABD'nin 2 yıllık Hazine tahvillerin getirisi yüzde 3,87 seviyesini gördü.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,8 gerileyerek 2 bin 505 dolar seviyesinde işlem gördü.



Hafta başında 2 bin 761 TL ile rekor kıran gram altın bu sabah 2 bin 744 TL'den işlem gördü. Çeyrek altın 4 bin 485 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 888 TL'den işlem gördü.