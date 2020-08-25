Altın hâlâ ucuz!

Altının ons (31,10 gram) fiyatının pahalı olmadığına işaret eden Pacific Investment Management Co. (PIMCO), değerli metalde rallinin henüz tamamlanmadığını kaydetti.







PIMCO emtia portföy yöneticisi Nicholas Johnson, "Fiyatlardaki son yükselişe karşın altının hâlâ cazip şekilde değerli olduğunu düşünüyoruz. Hatta tarihi düşük reel faizler dikkate alındığında ucuz bile denebilir." dedi.





Yatırımcıların yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle güvenli varlıklara yönelmesinden dolayı altın bu ay başında 2 bin 74 dolara kadar yükselerek 1.921 dolar rekorunu geride bırakmıştı.





ALTIN PARILDIYOR





Merkez bankaları eşi benzeri görülmemiş çapta parasal teşvikler açıklarken Amerika'da 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin reel faizi sıfırın oldukça altına geriledi.





Böylece faiz ödemeyen altının cazibesi arttı ve altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) yeni girişler oldu.





Johnson, blog yazısında "Bizim baz senaryomuz faizlerin göreceli olarak bant içerisinde kalacağı. Bu görünüm ve momentum ile altına ilginin reel faize göre düzeltilmiş altın fiyatını yukarı çekeceği görüşümüz altının hala yukarı yönlü potansiyeli olduğunu gösteriyor." dedi.





Altın bu yıl yüzde 27 civarında değer kazandı. Johnson net bir fiyat hedefi vermedi. Ancak son haftalarda yükseliş bekleyen diğer kurumlar hedeflerini belirtmişti.





Örneğin Goldman Sachs Group Inc. ons altının 2 bin 300 dolara yükselmesini bekliyor.