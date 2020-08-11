Altın için 3 bin dolar tahmini

CrossBorder Capital Ltd., altının ons (31,1 gram) fiyatının Amerikan Merkez Bankası (Fed) gibi büyük merkez bankalarının verdiği ucuz nakit desteği ile yön bulduğuna dikkati çekti. Ons fiyatının 3 bin doları görebileceği belirtiliyor.





CrossBorder, hazırladığı notta, "Bu varlık temel olarak, aşırı likiditenin altın fiyatlarını yukarı ittiği bir likidite olgusu." dedi.





Notun devamında, "Bu durum kâğıt paranın altın için bir ikame haline gelmesinden dolayı anlam kazanır. Bu sebeple daha fazla kâğıt para, kâğıt para ile altın arasındaki kurun değer kaybetmesi anlamına gelir." tespiti yer aldı.





TEŞVİKLER ALTINI TARİHİ ZİRVEYE UÇURDU





Altın fiyatları, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının küresel ekonomiyi yerle bir etmesi ve buna bağlı olarak Fed dahil merkez bankalarının ve hükûmetlerin daha önce benzeri görülmemiş büyüklükteki teşvikleri uygulamaya koyması ile birlikte bu yıl ons başına 2 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.





Barrick Gold Corp. CEO'su Mark Bristow dün yaptığı açıklamada, Korona desteklerinin altın için daha yüksek bir taban fiyat anlamına geldiğini söyledi.





Altındaki güçlü yükseliş, Amerika Birleşik Devletleri'nde reel faizlerin sıfır seviyesinin altına düşmesi ve birçok piyasa gözlemcisinin bu ikili arasındaki ters yönlü ilişkiyi işaret etmesi ile birlikte gerçekleşmişti.





Londra merkezli CrossBorder, "Likiditeye ek olarak, altın ayrıca daha hafif ölçekte de olsa, dört faktör ile de şekilleniyor; gelecekteki enflasyon, yatırımcıların risk iştahı, Fed'in rolü ve gelişen piyasalardan sermaye kaçışı." ifadelerini kullandı.





CrossBorder, "Likidite halihazırda daha önce görülmemiş büyüklükteki yıllık büyüme oranlarıyla artıyor ve bu geçmiş dönemler enflasyonist olarak ispatlandı." dedi.





"2021 SONUNDA 3 BİN DOLAR OLACAK"





CrossBorder, "Dönemsel faktörlerin bu daha hızlı likidite trendinin üzerine bir yüzde 15 daha ekleyeceğini hesapladık ve bu durum altının 2021'in sonlarına doğru 3 bin dolar seviyesini görmesine yol açabilir." görüşünü savundu.





Spot piyasada altının onsu 2 bin 2 dolar civarında işlem görüyor. Altın 2020 yılının ilk 8 ayında yaklaşık yüzde 30 değer kazandı.





Değerli metal geçen hafta 2 bin 75 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.