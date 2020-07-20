Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın için ekonomistlerden rekor tahmin /20 Temmuz 2020 19:42

Altın için ekonomistlerden rekor tahmin

Altın fiyatları, dolardaki zayıflamanın, koronavirüs aşısına ilişkin iyimserliğin artmasına karşın altının güvenli liman olarak cazibesini güçlendirmesi ile birlikte artışını sürdürüyor.

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Uzmanlar, altının yükselişini sürdüreceğini belirtiyor. Patronlar Dünyası'nın aktardığı habere göre Daha önce altının onsunun bin 700 doları göreceği tahminini yapan Citi analistleri bir kez daha tahminde bulundu:

"Kısa sürede 2 bin doları bulacak."

Citigroup analistlere göre, altın bir kaç ay içerisinde 2 bin doları bulacak.Altının onsunun 1.400 dolar olduğu dönemde 1.700 usd gececeği yolunda tahminde bulunan analistler, bu kez çıtayı biraz daha yükseltti.

Citigroup analistleri, küresel durgunluk ve FED'in olası faiz indirimi altının bir kaç ay içerisinde 2 bin doları görmesinin kaçınılmaz olduğunu belirttiler.New York merkezli bir banka Pazartesi günkü bir araştırma notunda, ABD başkanlık seçiminin de altının yükselişini destekleyeceğine dikkat çekti.
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