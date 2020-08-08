Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın için kritik eşik geçilirse... /08 Ağustos 2020 21:23

Altın için kritik eşik geçilirse...

Koronavirüs salgını sebebiyle güvenli liman altını tercih eden yatırımcı sayısında patlama var. 2 bin 75 dolar seviyesi de geçilirse ons fiyatı daha da yükselecek.

SHABER3.COM

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'alarındaki artış yatırımcıları değerli metallere yöneltmeye devam ederken, altındaki her yükseliş yeni bir rekor getiriyor. 

Uzmanlar altındaki yükselişin sürmesinin mümkün olduğunu belirtirken, yukarı eğilimini koruyan altının ons (31,1 gram) fiyatında yıl sonu tahminleri ise 2 bin 400-2 bin 500 dolar seviyesine kadar yükseldi.

2 BİN 75 DOLAR REKORUNU KIRDI

Sarı metalde ralli devam ederken, altının onsu 2 bin 75 dolar seviyesini gördü. Bu seviye aşılırsa atakların daha da sertleşmesi mümkün. Çıkış hareketinin devamıyla birlikte sonraki direnç olanak 2 bin 100 dolar takip edilecek. 

Altında sonraki hedef olarak 2 bin 150-2 bin 200 aralığı takip edilebilir.

Özellikle Covid-19 aşısına dair araştırmalarda somut bir sonuca ulaşılması güvenli liman ihtiyacını azaltacağı için değerli metallerden çıkışı tetikleyebilir. 

Ayrıca bazı yerlerde ülke merkez bankalarının altın satışına başlayabileceğine yönelik yorumlara da rastlanıyor. Fiyatlar yukarı gittiği sürece uzun vadeli alımlar tavsiye ediliyor.

DÜNYA EKONOMİSİNE DAİR VERİLER ALTINI PARILDATIYOR

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) tahvil faizlerindeki aşağı yönlü eğilim ve bu kapsamda doların kırılgan görünümü de eklenince ons altında yukarı yönlü eğilim belirginleşiyor. 

ABD'de teşvik paket konusunda politika yapıcılar arasındaki anlaşmazlıkların sürmesi dolar üzerinde baskı oluşturuyor.

Euro/dolar paritesinin yukarı seyri altını pozitif etkiliyor. Parite son bir ayda 1,13 seviyesinden 1,19'a kadar yükseldi.

Tahvil getirisinin rekor seviyede düştüğü ve parasal politikalara ilişkin belirsizliklerin arttığı bu dönemde portföy yöneticilerinin devlet tahvillerinin bir kısmını ellerinden çıkarmaya başlayabileceği belirtiliyor. 

Tuttukları sabit getirili varlıkların büyüklüğü göz önüne alındığında bunun altına trilyonlarca dolar akabileceği anlamına geliyor.
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