İller Bankası'na en çok borcu olan belediyelerin başında gelen ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından idare edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılında "VIP Hediye" ihalesi ile 250 adet 24 ayar altın işlemeli tabak ve ibrik aldığı ortaya çıktı.





Dönemin belediye başkanı Alinur Akbaş'ın 7 milyon 990 bin TL ödediği VIP Hediye ihalesinde listede şu kalemler dikkati çekti:





*30 hançer şeklinde Bursa bıçağı

*250 çini

*100 altın işlemeli tabak

*150 altın işlemeli ibrik

*15 el dokuması ipek halı

*3 bin kutu kestane şekeri

*250 ipek kravat

*200 el dokuması ipek şal

*10 bin fular

*15 bin el havlusu

*100 bornoz seti





AKP’li belediye ihale kapsamında 250 kişilik VIP konaklama hizmeti de aldı.





İhale dosyasında VIP konaklamaya dair, “Protokol kapsamında gelen üst düzey devlet erkânı (Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, kabine Üyeleri gibi) misafirlerin konaklamaları gerektiği durumlarda beş yıldızlı otelde özel odalarda tam pansiyon olarak konaklamasının sağlanması, otel rezervasyonların yapılması ve takibi. Kalabalık organizasyonlarda otellerde bir mihmandar veya irtibat görevlisi bulundurulması.” ifadelerine yer verildi.





Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin altın işlemeli ibrik ihalesi düzenlediği ortaya çıktı.





VIP ARABA DA UNUTULMADI





Birgün'ün haberine göre AKP’li belediye şehire gelen yerli ve yabancı devlet erkânı için şoförlü VIP araç ve minibüs de kiraladı.





Minibüsün “Camlarının renkli olması, içerisinde buzdolabı, LCD ekran televizyon, klima ve özel iklimlendirme bulunması, tüm koltukların elektrik kumandalı olması.” istendi.