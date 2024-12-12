‘Altın kaçakçılığı’yla suçlanan vekilin kardeşi ve eniştesi de uyuşturucudan tutuklu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “kaçak altın” iddialarının ardından partiden istifasını istediği Mustafa Demir’in kardeşi ve eniştesinin uyuşturucudan tutuklandığı öğrenildi.





Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in kız kardeşi E.Y., uyuşturucu satmaktan ceza aldı. E.Y. ifadesinde “Eşim cezaevine girdikten sonra uyuşturucu madde kullanmaya başladım. ‘Ateş buz’ tabir edilen metamfetamin maddesi kullanırım. Kullanmış olduğum maddeler eşimden kalmıştı. Ben gidip aktif olarak birinden uyuşturucu almadım” dedi.





Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre; E.Y.’ye uyuşturucu maddeyi 18 yaşından küçük M.’ye satmak suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 16.660 TL para cezasına çarptırıldı. Söz konusu dava Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Karar Yargıtay’a gönderildi.





MUSTAFA DEMİR: YILLARDAN BERİ GÖRÜŞMÜYORUZ

İsmail Saymaz’ın aradığı Demir, kız kardeşinin ceza aldığı bilgisini doğrulayarak, kardeşini bu suça eniştesinin sürüklediğini savunarak, şunları söyledi:





“Kız kardeşim eşiyle problemi olan birisi. Eşi de zaten aynı şey. Eşinden dolayı zaten öyle bir şey içerisinde. Biz zaten yıllardan beri görüşmüyoruz, 10 yıl olmuştur.”





‘BENİ İLGİLENDİRMEZ’

Öte yandan Demir, erkek kardeşi Y.’nin de Kilis 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde uyuşturucu satmaktan hapis cezası aldığı iddiası ile ilgili olarak da, “İtham ve iftiralarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Suçlar şahsidir. Başka birinin suçunu aleyhime kullanıp suikast yapmayın. Beni ilgilendirmez, başkasının suçu” dedi.





Demir, altın kaçakçılığı suçlamasına ilişkin soruşturma açılıp açılmadığı sorusuna da, “Benimle ilgili bir soruşturma bilgisi tarafıma gelmedi” diye yanıt verdi.