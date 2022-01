Altın Kızlar’ın ‘‘Rose’u’’ Betty White hayatını kaybetti

Gençlerin egemenliğindeki eğlence sektöründe film oyuncuları 40’larından sonra kariyerlerinde zor bir döneme girerken White 60’lı yaşlarında kariyerine dolu dizgin devam etti ve 80’leriyle 90’larında bir popüler kültür fenomeni haline geldi.





White 92 yaşında ‘‘Hot in Cleveland’’ adlı sit-com türü televizyon dizisinde, 2014 yılında proje iptal edilene kadar rol aldı.











White, basına son günlerde verdiği röportajlarda uzun ömrünün sırrını sağlıklı yaşaması, talihli olması ve işini sevmesi ile açıklamıştı.

ABD’nin ilk siyah dışişleri bakanı ve eski genelkurmay başkanı Colin Powell, Covid-19 komplikasyonları nedeniyle 84 yaşında hayatını kaybetti.

Magazin dergisi People, sanatçının menajeri Jeff Witjas’ın ‘‘Betty 100 yaşına gelmek üzere de olsa onun sonsuza dek yaşayacağını düşünüyordum’’ dedi. Oyuncunun ölüm nedeniyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.White 2018 Emmy töreninde onur ödülünü alırken yaptığı konuşmada ‘‘Hala sektörde olmam ve bana hala katlanmanız inanılmaz’’ demişti.17 Ocak 1922 doğumlu Betty White, Illinois eyaletinin Oak Park kentinde dünyaya geldi. Ailesi Büyük Buhran döneminde Los Angeles’a taşındı. White burada Beverly Hills Lisesi’ne gitti.Eğlence sektöründeki kariyerine 1930’ların sonunda radyoda başlayan White televizyona ise 1939'da Los Angeles'ta bir kanalda şarkı söyleyerek başladı. ABD’nin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki faaliyetlerine yardım eden Amerikalı Kadınların Gönüllü Hizmeti’nde yer alan White, 1949’da televizyonda her gün beş saat boyunca canlı yayınlanan ‘‘Hollywood on Television’’ programının düzenli sunucularından biri oldu.Birkaç yıl sonra, bir prodüksiyon şirketinin kurucu ortağı ve 1950'lerin sit-comu "Life With Elizabeth"in yapımcısı ve yıldızı olan White, televizyon dünyasının öncü kadınları arasına girdi.White, 1960'lar ve 70'lerin başlarında düzenli olarak televizyonda rol aldı. Her yıl yapılan Rose Parade Turnuvası'nı sunan White "Match Game" ve "Password" gibi yarışma programlarında da yer aldı. 1963'te üçüncü ve son eşi olan "Password’’ sunucusu Allen Ludden ile evlendi.Mary Tyler Moore Show’daki rolüyle ile şöhretini arttıran White 1975 ve 1976 yıllarında bu rolüyle en iyi yardımcı kadın Emmy Ödülü’nü kazandı.White, 1986’da da ‘‘Altın Kızlar’’ (The Golden Girls) dizisindeki rolüyle bir Emmy daha aldı. Miami’de yaşayan dört yaşlı kadının hayatını anlatan dizi, ABD televizyonlarında az yer alan bir demografiye ışık tutuyordu. White, Türkiye’de de çok tutulan bu dizide 1985-1992 yılları arasında canlandırdığı Rose Nylund rolüyle altı kez daha Emmy Ödülü’ne aday gösterilmişti."Altın Kızlar"ın ardından, bazı filmlerde küçük bölümler ve talk-show'larda yer alan White, "The John Larroquette Show"da konuk olduğu bölümle bir Emmy ödülü daha kazandı.2009 yılında Sandra Bullock’un ‘‘The Proposal’’ filminde rol alan White, ABD Futbol Ligi finali Super Bowl sırasında yayınlanan bir Snickers çikolata reklamında yer aldı ve reklam filmi büyük başarı yakaladı.Genç hayranlarından birinin Facebook’ta White’ın ‘‘Saturday Night Live’’ komedi programını sunması için başlattığı kampanya ses getirdi ve White sunduğu SNL’in her skecinde yer alarak bir Emmy daha kazandı.Associated Press haber ajansı White’ı 2010'da yılın şovmeni seçerken 2011 yılında yapılan Reuters / Ipsos anketi, o zamanlar 89 yaşında olan White'ın yüzde 86 ile Amerika'nın en popüler ve güvenilir ünlüsü olduğunu açıkladı.Oprah Winfrey’in 2015’te yaptığı bir röportajda White ‘‘Kim bu yaşta hala bu kadar sağlıklı olacağımı ve çalışabileceğimi düşünebilirdi? Hala iş teklifleri almam bir ayrıcalık’’ demişti.Çocuk sahibi olmayan White, sıkı bir hayvan hakları savunucusuydu.2021 yılında hayatını kaybeden diğer isimler arasında eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, eski Savunma Bakanı Donald Rumsfeld ve bir dizi başka isim de vardı.Vietnam Savaşı sırasında yaralanan Powell, 1987 ile 1989 yılları arasında Başkan Ronald Reagan döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapmıştı.1991 yılında George H.W. Bush döneminde, ABD kuvvetlerinin Kuveyt’ten Irak güçlerini çıkardığı Körfez Savaşı sırasında genelkurmay başkanıydı.Powell, George W. Bush döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapmış, 2008 yılında partisiyle arasına mesafe koyarak ABD’nin ilk siyah başkanı seçilen Demokrat Başkan Barack Obama’yı desteklemişti.ABD’nin Irak ve Afganistan’ı işgali sırasında savunma bakanlığı görevini yürüten Donald Rumsfeld ise bu yıl 88 yaşında hayatını kaybetti.Rumsfeld, 1975'ten 1977'ye kadar Başkan Gerald Ford’un, 2001'den 2006'ya kadar da Başkan George W. Bush’un yönetiminde savunma bakanıydı. ABD tarihinde sadece Robert McNamara, bu görevde Rumsfeld'den daha uzun süre kaldı.Rumsfeld ayrıca donanma pilotuydu. ABD‘nin NATO büyükelçisi olarak görev yaptı ve ABD Temsilciler Meclisi'ne seçildi.Donald Rumsfeld, ABD'nin Afganistan'ı işgali ve 2003'te Irak’ta Saddam Hüseyin'in devrilmesini yöneten isimdi.Rumsfeld, 2004 yılında Irak’taki Ebu Gureyb hapishanesindeki işkence skandalı patlak verdiğinde eleştirilerin hedefi olmuştu.Amerikan televizyon dünyasının efsane isimlerinden Larry King, 2021’de 87 yaşında hayatını kaybetti.King, “Larry King Live” programının sunucusu olarak 1985-2010 yılları arasında 25 yıl CNN televizyonunda görev yapmıştı.Larry King, 60 yılı aşan uzun kariyeri boyunca dünya liderleri, politikacılar ve eğlence dünyasının ünlü isimleri dahil on binlerce kişiyle röportajlar yaptı.King, CNN’den ayrıldıktan sonra da internet üzerinden “Larry King Now” adlı programıyla Ora TV ve daha sonra Hulu internet televizyonu servisinde yayıncılığa devam etmişti.İngiltere Kraliçesi 2’inci Elizabeth'in eşi Prens Philip 2021’de 99 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz monarşisini modernleştirme çabalarına katkıda bulunan Prens Philip, en çok kamuoyu önünde sergilediği sert kişiliğiyle akıllarda yer etmişti.Sözünü sakınmayan ve kolay sinirlenen bir mizaca sahip olan Philip, 1947 yılında Kraliçe Elizabeth ile Westminster Abbey'de düzenlenen törenle evlenmişti. Edinburgh Dükü unvanına sahip olan Prens Philip, resmi herhangi bir rolü olmamasına rağmen 70 yılı aşkın süre İngiliz kraliyet ailesinin en etkin bireylerinden biri olmuştu.Sarayda reform yapan Philip, kraliyet ailesinin nüfuzunu yansıtmak için televizyonun giderek büyüyen gücünden yararlanmak gerektiğini savunmuştu.Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip'in 1948 doğumlu Prens Charles, 1950 doğumlu Prenses Anne, 1960 doğumlu Prens Andrew ve 1964 doğumlu Prens Edward olmak üzere dört çocuğu var.Güney Afrika’nın ırk ayrımı karşıtı kahramanı olarak bilinen Başpiskopos Desmond Tutu da 2021 yılında 90 yaşında hayatını kaybetti.Tutu, Güney Afrika’da ırk ayrımının sona ermesinde en etkin isimlerden biriydi.1984 yılında ırk ayrımına dayanan sisteme karşı yürüttüğü çabalardan dolayı Nobel Barış Ödülü’nü kazanmıştı.ABD Senatosu’nun eski çoğunluk lideri Harry Reid 2021 yılında 82 yaşında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Nevada Senatörü Kongre’deki en mücadeleci müzakerecilerden biri olarak biliniyordu.