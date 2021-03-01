Samanyolu Haber /Kültür / Altın Küre Ödülleri'nde Nomadland damgasını vurdu /01 Mart 2021 10:52

Altın Küre Ödülleri'nde Nomadland damgasını vurdu

Oscar'ın habercisi nitelendirmesi yapılan Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) bu yıl 78'inci kez sahiplerini buldu.

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Salgın nedeniyle tarihinde ilk kez sanal olarak yayınlanan ödül törenine ünlü oyuncular Tina Fey ve Amy Poehler ev sahipliği yaptı. Sınırlı sayıdaki davetli, töreni maskeyle seyrederken, ünlü isimler uzaktan canlı bağlantı yoluyla törene katıldı.

New York'ta Tina Fey ve Los Angeles'ta Amy Poehler'in sunduğu tören öncesinde her zamanki gibi resmi bir kırmızı halı geçidi yapılmasa da ünlü isimlerle kırmızı halı röportajları yayınlandı. Ödülleri sunan ünlüler kırmızı halıda poz verirken, adaylar ve kazananlar da evlerinden en şık giysileriyle ekran karşısına geçti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Nomadland filmiyle Drama Dalında En İyi Film Ödülü'nü ve aynı filmle En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Chloé Zhao, Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın olarak tarihe geçti.

Öte yandan geçen yıl 43 yaşında hayatını kaybeden Chadwick Boseman'in de Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanması dikkati çekti.


İşte 2021 Altın Küre Ödülleri'ni kazananların tam listesi:

En iyi film: Nomadland

Yabancı dilde en iyi film: Minari (ABD)

En iyi film (Müzikal ya da komedi): Borat Subsequent Moviefilm

En iyi animasyon: Soul

En iyi erkek oyuncu: Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom

En iyi kadın oyuncu: Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

En iyi erkek oyuncu (Müzikal ya da komedi): Sacha Baron Cohen, Borat Subsequent Moviefilm

En iyi kadın oyuncu (Müzikal ya da komedi): Rosamund Pike, I Care A Lot

En iyi yönetmen: Chloe Zhao, Nomadland

En iyi senaryo: The Trial of the Chicago 7

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Jodie Foster, The Mauritanian

En iyi film müziği: Soul - Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

En iyi orijinal şarkı: Io Si (Seen) - The Life Ahead

En iyi dizi (Drama): The Crown

En iyi dizi (Mini dizi ya da TV filmi): The Queen's Gambit

En iyi kadın oyuncu (Mini dizi ya da TV filmi): Anya Taylor-Joy, The Queen's Gambit

En iyi kadın oyuncu (Müzikal ya da komedi): Catherine O'Hara, Schitt's Creek

En iyi kadın oyuncu (Drama): Emma Corrin, The Crown

En iyi erkek oyuncu (Drama): Josh O'Connor, The Crown

En iyi erkek oyuncu (Müzikal ya da komedi): Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

En iyi kadın oyuncu (Mini dizi ya da TV filmi): Gillian Anderson, The Crown

En iyi yardımcı erkek oyuncu (Mini dizi ya da TV filmi): John Boyega, Small Axe

En iyi müzikal (Müzikal ya da komedi): Schitt's Creek

En iyi erkek oyuncu (Müzikal ya da komedi): Jason Sudeikis, Ted Lasso

Carol Burnett ödülü: Norman Lear

Cecil B Demille ödülü: Jane Fonda
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