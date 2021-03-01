Altın Küre Ödülleri'nde Nomadland damgasını vurdu

Salgın nedeniyle tarihinde ilk kez sanal olarak yayınlanan ödül törenine ünlü oyuncular Tina Fey ve Amy Poehler ev sahipliği yaptı. Sınırlı sayıdaki davetli, töreni maskeyle seyrederken, ünlü isimler uzaktan canlı bağlantı yoluyla törene katıldı.
New York'ta Tina Fey ve Los Angeles'ta Amy Poehler'in sunduğu tören öncesinde her zamanki gibi resmi bir kırmızı halı geçidi yapılmasa da ünlü isimlerle kırmızı halı röportajları yayınlandı. Ödülleri sunan ünlüler kırmızı halıda poz verirken, adaylar ve kazananlar da evlerinden en şık giysileriyle ekran karşısına geçti.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Nomadland filmiyle Drama Dalında En İyi Film Ödülü'nü ve aynı filmle En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Chloé Zhao, Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın olarak tarihe geçti.
Öte yandan geçen yıl 43 yaşında hayatını kaybeden Chadwick Boseman'in de Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanması dikkati çekti.
İşte 2021 Altın Küre Ödülleri'ni kazananların tam listesi:
En iyi film: Nomadland
Yabancı dilde en iyi film: Minari (ABD)
En iyi film (Müzikal ya da komedi): Borat Subsequent Moviefilm
En iyi animasyon: Soul
En iyi erkek oyuncu: Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom
En iyi kadın oyuncu: Andra Day, The United States vs. Billie Holiday
En iyi erkek oyuncu (Müzikal ya da komedi): Sacha Baron Cohen, Borat Subsequent Moviefilm
En iyi kadın oyuncu (Müzikal ya da komedi): Rosamund Pike, I Care A Lot
En iyi yönetmen: Chloe Zhao, Nomadland
En iyi senaryo: The Trial of the Chicago 7
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Jodie Foster, The Mauritanian
En iyi film müziği: Soul - Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste
En iyi orijinal şarkı: Io Si (Seen) - The Life Ahead
En iyi dizi (Drama): The Crown
En iyi dizi (Mini dizi ya da TV filmi): The Queen's Gambit
En iyi kadın oyuncu (Mini dizi ya da TV filmi): Anya Taylor-Joy, The Queen's Gambit
En iyi kadın oyuncu (Müzikal ya da komedi): Catherine O'Hara, Schitt's Creek
En iyi kadın oyuncu (Drama): Emma Corrin, The Crown
En iyi erkek oyuncu (Drama): Josh O'Connor, The Crown
En iyi erkek oyuncu (Müzikal ya da komedi): Mark Ruffalo, I Know This Much Is True
En iyi kadın oyuncu (Mini dizi ya da TV filmi): Gillian Anderson, The Crown
En iyi yardımcı erkek oyuncu (Mini dizi ya da TV filmi): John Boyega, Small Axe
En iyi müzikal (Müzikal ya da komedi): Schitt's Creek
En iyi erkek oyuncu (Müzikal ya da komedi): Jason Sudeikis, Ted Lasso
Carol Burnett ödülü: Norman Lear
Cecil B Demille ödülü: Jane Fonda