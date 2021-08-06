Samanyolu Haber /Dünya / Altın madalyayı ısıran belediye başkanı özür diledi /06 Ağustos 2021 10:38

Altın madalyayı ısıran belediye başkanı özür diledi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da koronavirüs pandemisi gölgesinde düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bir belediye başkanının sporculardan birinin altın madalyasını ısırması tepki çekti. Belediye Başkanı, Kovid-19 protokollerine uymadığı için özür diledi.

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Reuters'in haberine göre Nagoya Belediye Başkanı Takaşi Kawamura, softbolda ABD'yi yenerek ikinci kez üst üste olimpiyat şampiyonu olan Japonya ekibini kutlama için düzenlenen bir etkinlikte, maskesini indirdi ve oyunculardan Miu Goto'nun altın madalyasını ısırdı. Kawamura'nın tam arkasında da Kovid-19 hijyen kurallarına uyma çağrısı yapılan yazılar yazılıydı.

Sosyal medya kullanıcıları Kawamura'nın bu hareketinin pandemi şartlarında hijyen açısından hiç doğru olmadığı konusunda tepki gösterdi. Goto'nun formasını giydiği softbol takımının sahibi Toyota yazılı açıklama yayınlayarak Kawamura'nın sporcuya saygı göstermediğinin ve Kovid-19 enfeksiyon riskini göz ardı ettiğinin altını çizdi.

Judo şampiyonu Naohisa Takato da Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Videoyu izledim, madalyayı ısırırken çıkardığı sesi duydum. Madalyama çok iyi bakıyorum ki bir yeri çizilmesin. Goto'nun duruşunu bozmayıp sinirlenmemesi inanılmaz. Ben olsam gözyaşlarımı tutamazdım" ifadelerini kullandı.

Tüm bu tepkiler karşısında mesaj yayınlayan Kawamura, "Nagoya belediye başkanı konumumu unuttum ve çok uygunsuz bir şekilde davrandım. Bu yaptığım üzerine düşünmem gerektiğinin kesinlikle farkındayım" diyerek özür diledi.

Madalyaları ısırmak atletlerin zafer pozları arasında sıkça yer alan bir görüntü. Hatta Tokyo 2020'nin resmi Twitter hesabı esprili bir paylaşım yaparak sporculara 'madalyaların yenilebilir bir şey olmadığını' hatırlattı.
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