Samanyolu Haber /Gündem / Altın Nesil Kampı’ndan hatim duası /16 Mayıs 2021 18:46

Altın Nesil Kampı’ndan hatim duası

Ramazan ayının son gününde Altın Nesil Kampı’nda gözyaşları içinde hatim duası yapıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya Eyaleti’nde bulunan ve M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 24 yıldır ikamet ettiği Altın Nesil Vakfı yerleşkesinde, Ramazan boyunca gerçekleştirilen mukabelelerin ardından toplu bir şekilde hatim duası yapıldı.

12 Mayıs 2021 günü ve Ramazan ayının son gününde yapılan hatim duasına Fethullah Gülen Hocaefendi’nin yanı sıra bazı misafirler de katıldı.

Hatim duasında tüm insanlık için el kaldırılırken, özellikle son yıllarda Türkiye merkezli yaşanan sıkıntılarla birlikte mağdur ve muzlum duruma düşen, türlü sıkıntılar yaşayan Hizmet Gönüllüleri için özel dua edildi.

Duada duygu dolu anlar yaşanırken, gözyaşları içinde amin sesleri yükseldi.


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