Altın Ons yeni hedefine rekorları kırarak gidiyor

Gram altın fiyatı 4 bin 497 lira seviyesine çıkarak rekor tazelerken, spot altının ons fiyatı ise 3 bin 406 dolar ile son 3 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Altının gramı dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 482 liradan tamamlamıştı. Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı 4 bin 497 TL'ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Ons altın kritik eşiği aştı

Spot altının ons fiyatı ise gün içerisinde yüzde 0,3'lük yükselişle 3 bin 400 doları aştı. Uzmanların kritik eşik olarak nitelendirdiği 3 bin 400 doları aşan ons altın şu sıralar 3 bin 406 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altın fiyatı 8 Ağustos tarihinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Yatırımcılar şimdi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisini bekliyor. 

Kritik veri yarın açıklanacak.

Capital.com'un finans piyasası analisti Kyle Rodda, "Fed'in bağımsızlığıyla ilgili riskler nedeniyle altına karşı çok olumlu bir ilgi görüyoruz" dedi.

Rodda, "Aslında fiyatı kritik seviye olan 3.400 doların üzerine çıkaracak daha güçlü bir şey arıyoruz... ABD PCE verileri çok önemli olacak. Altın konusunda hâlâ iyimseriz . Bence tüm temel unsurlar doğru yönde hareket ediyor" diye ekledi.

New York Fed Başkanı John Williams dün yaptığı açıklamada, faiz oranlarının bir noktada düşmesinin muhtemel olduğunu ancak politika yapıcıların önümüzdeki ay faiz indirimi yapmanın uygun olup olmadığına karar vermek için ekonominin geleceğine dair gelecek verileri görmeleri gerektiğini söylemişti.
