Altın pasaport skandalı: 222'si iptal edildi

Rum yetkili, hükümetin 222 yatırımcıyı ve aile üyelerini vatandaşlıktan çıkardığını, bunun hukuka aykırı olarak 'pasaport karşılığı yatırım' programı nedeniyle zedelenen itibarını düzeltme çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.



AP'nin aktardığına göre hükümet yetkilisi Niovi Parisinou, bu rakamın 63 yatırımcı ile eş, çocuk, ebeveyn dahil 159 yakın akrabayı kapsadığı bilgisini paylaştı.



Avrupa Komisyonu daha önce “altın pasaport” olarak bilinen yabancı yatırımcılara vatandaşlık verilmesi programıyla ilgili olarak Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta aleyhine yasal süreç başlatmıştı.



Daha önce yüzlerce kişiye hukuka aykırı olarak dağıtıldığı ortaya çıkan ve ardından uygulamadan kaldırılan program kapsamında, iflasın eşiğine gelen ülke, 9 milyar euronun üzerinde gelir sağladı.





Bu kapsamda yüzlerce zengin Rus, Kıbrıs vatandaşlığına geçti.



Bağımsız bir komisyon tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs Rum yönetimi tarafından 2013 mali krizinden itibaren 6 bin 779 kişiye pasaport verildiği bildirilmişti.



Bunun yarısından fazlasının yatırımcıların bakmakla yükümlü olduğu kişiler ya da üst düzey şirket yöneticileri olduğu ve usulsüz olarak dağıtılmış olabileceği kaydedilmişti.



Pasaportların üçte birlik kısmının ise gerekli kriterleri karşılayamayan yatırımcılara verildiği ortaya çıkmıştı.