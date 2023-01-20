Samanyolu Haber /Dünya / Altın pasaport skandalı: 222'si iptal edildi /20 Ocak 2023 08:28

Altın pasaport skandalı: 222'si iptal edildi

Kıbrıs Rum yönetimi ‘altın pasaport’ uygulaması kapsamında 222 kişiye verilen pasaportun iptal edildiğini bildirdi.

SHABER3.COM

Rum yetkili, hükümetin 222 yatırımcıyı ve aile üyelerini vatandaşlıktan çıkardığını, bunun hukuka aykırı olarak 'pasaport karşılığı yatırım' programı nedeniyle zedelenen itibarını düzeltme çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.

AP'nin aktardığına göre hükümet yetkilisi Niovi Parisinou, bu rakamın 63 yatırımcı ile eş, çocuk, ebeveyn dahil 159 yakın akrabayı kapsadığı bilgisini paylaştı.

Avrupa Komisyonu daha önce “altın pasaport” olarak bilinen yabancı yatırımcılara vatandaşlık verilmesi programıyla ilgili olarak Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta aleyhine yasal süreç başlatmıştı.

Daha önce yüzlerce kişiye hukuka aykırı olarak dağıtıldığı ortaya çıkan ve ardından uygulamadan kaldırılan program kapsamında, iflasın eşiğine gelen ülke, 9 milyar euronun üzerinde gelir sağladı.


Bu kapsamda yüzlerce zengin Rus, Kıbrıs vatandaşlığına geçti.

Bağımsız bir komisyon tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs Rum yönetimi tarafından 2013 mali krizinden itibaren 6 bin 779 kişiye pasaport verildiği bildirilmişti.

Bunun yarısından fazlasının yatırımcıların bakmakla yükümlü olduğu kişiler ya da üst düzey şirket yöneticileri olduğu ve usulsüz olarak dağıtılmış olabileceği kaydedilmişti.

Pasaportların üçte birlik kısmının ise gerekli kriterleri karşılayamayan yatırımcılara verildiği ortaya çıkmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Altın pasaport skandalı: 222'si iptal edildi Sonraki Haber >>

Süleyman Soylu, Erdoğan’ın “14 Mayıs” projesini çöpe atmış

Süleyman Soylu, Erdoğan’ın “14 Mayıs” projesini çöpe atmış

AİHM'deki tarihi duruşmadan tarihe not düşen savunma

AİHM'deki tarihi duruşmadan tarihe not düşen savunma

Alman polisi çamura saplandı

Alman polisi çamura saplandı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

Akşener’den ilk seçim videosu!

Akşener’den ilk seçim videosu!

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

Nepal’de uçak düştü

Nepal’de uçak düştü

SADAT krizi TV 100'de kelle aldı

SADAT krizi TV 100'de kelle aldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:40:28