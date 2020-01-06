Altın rekor kırdı

İran'ın ABD'ye karşı misillemede bulunacağı beklentisi ve Ortadoğu'da yükselen jeopolitik riskler, TL varlıklar üzerinde de negatif fiyatlamalara neden oluyor.







Risk almak istemeyen yatırımcılar 'güvenli liman' arayışına girerken, küresel piyasalarda altının onsu, yüzde 2 primle 1.587 dolara kadar yükseldi. Altının gramı ise 304 liraya kadar çıkarak yeni rekor kırdı.





Brent petrol 70 doların üzerinde





Dünya'nın haberine göre, Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 70.19 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 69.50 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 68.60 dolardan tamamladı.





Brent petrolün varili kapanışa göre yüzde 2.3 artışla 70.19 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64.30 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 70.45 ile 70.86 dolar aralığının direnç, 70.04 ile 69.63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.





Dolar/TL sakin





Son dönemdeki hızlı yükselişi sonrası yataya dönen dolar/TL, yeni haftaya sakin başladı. Dolar/TL kuru, geçen cuma günkü kapanış seviyeleri olan 5.9740 liradan güne başladı. Euro/TL ise 6.6680'den işlem görüyor. İngiliz Sterlini 7.8140 lira seviyelerinde.