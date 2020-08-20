Altın rekor kırmaya devam edecek

SkyBridge Capital, altının "doların değer kaybı" ve ilave teşviklere ilişkin beklentilere bağlı olarak, rekor getiren tırmanışına devam edeceğini kaydetti.





Son dönemde altın varlıklarını artıran SkyBridge'in kıdemli portföy yöneticisi Troy Gayeski, "Para biriminin değer kaybını düşündüğünüz zaman soru şu; dolar neyin karşısında zayıflayacak ve dünyaya baktığınızda, alternatif para birimleri konusunda heyecanlanmanız zor." dedi.





GÜVENLİ LİMAN ALTIN RAKİPSİZ





Euro, yuan ve gelişen piyasa paralarını saydıktan sonra, "Bu sebeple altın açık bir şekilde tabii bir alternatif para." değerlendirmesinde bulundu.





Altındaki değer artışı para arzındaki sıçramanın etkisi ile kâğıt paraların değer kaybedeceği beklentilerinden destek aldı. Goldman Sachs Group Inc. altını "son merci para birimi" olarak niteledi ve yükselişin daha da süreceği tahmininde bulundu.





Gayeski, verdiği mülakatta, "Altın petrol ve diğer emtiaya karşı oldukça zengin, ancak 2011 yılı eylül ayından önceki zirvesinden bu yana para arzı büyümesi kadar değer kazanmadı." dedi.





Gayeski, "Altının gelecek yıl sonuna kadar 2 bin 100 dolar ila 2 bin 200 dolar bandı civarında seyretmesi bizi şaşırtmayacak." değerlendirmesinde bulundu.





ONS FİYATI 2 BİN 75 DOLARA KADAR ÇIKTI





Spot altın, dolardaki zayıflama ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) reel faizlerin sıfır seviyesinin altına inmesi ile birlikte 7 Ağustos'ta ons başına 2 bin 75,47 dolar seviyesine kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.





Sarı metal perşembe günü yüzde 1,1 yükselerek ons başına 1.950 dolara çıktı ve bu yıl yüzde 29 değer kazandı.





Fiyatlar hafta ortası, toplantı tutanaklarının Fed'in ultra gevşek para politikasının uzun bir süre devam edeceğine dair taahhüdünün altını çizmekten bir adım uzaklaştığını göstermesinin ardından gevşedi.