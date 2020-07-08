Altın rekor tazeledi

SAMANYOLUHABER- Dün altının ons (31,1 gram) fiyatının 1.790 doların üzerine çıkması ile değer kazanan 24 ayar altının gram fiyatı bugün de yükseliyor. Türkiye saati ile 10:50 itibarıyla İstanbul Kapalıçarşı'da 1 gram altın 397 TL oldu.





Aynı dakikalarda çeyrek altın 644 TL'den, Cumhuriyet altını da 2 bin 632 TL'den satıldı.







Dolar bir aydın 6,85 TL'ye demir atsa da altının dolar cinsinden fiyatındaki yükseliş, iç piyasada gram altında TL cinsinden fiyatta rekor getirmiş oldu.





Merkez Bankası'nın (TCMB) örtülü kur çıpasından vazgeçmesi ve doların yükselmesi hâlinde altın fiyatı 400 TL'nin üzerine çıkacak.



