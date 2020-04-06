Altın rekora doymuyor

SAMANYOLUHABER- Geçen hafta 348 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören 24 ayar altının gram fiyatı artmaya devam ediyor.





Gram altın 352 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.





Türkiye saati ile 13:00'te altın 354 lira. Çeyrek altın 577 liradan, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor.





Analistler, gram altının 344 liranın üzerinde kalıcı olması halinde yeni destek noktası olarak 330 liranın telaffuz edileceğini kaydetti.





Altının ons (31,1 gram) fiyatı ise 1.619 dolar seviyesine yükseldi.





YATIRIMCI HİSSE SENETLERİNDEN KAÇIYOR





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlarla birlikte, belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.





Amerikan Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere büyük merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlere rağmen virüs salgınına dair endişelerle düşmeye devam ediyor.







