Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın ve gümüş rekora doymuyor /29 Temmuz 2020 13:13

Altın ve gümüş rekora doymuyor

Altının ons fiyatındaki artışın yanı sıra doların TL'ye mukabil yeniden değer kazanmaya başlaması Türkiye'de altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. Gümüş fiyatları ise yüzde 80 arttı.

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24 ayar altının gram fiyatı İstanbul Kapalıçarşı'da 438 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel dün yüzde 1,97 değer kazanan altının gram fiyatı günü 437,3 liradan tamamladı.

Gram altın, önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 438 lira seviyesinde seyrediyor.

Çeyrek altın 720 lira, Cumhuriyet altını 2.920 liradan satılıyor.

Altının ons (31,1 gram) fiyatı ise dün 1.981 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesini görmesi sonrası bugün 1.958 dolara geriledi.

GÜMÜŞ IŞIL IŞIL

Gümüş altındaki yükselişi bile gölgede bıraktı. Gümüş ons fiyatı 24,4 dolara yükselirken, 925 ayar gümüşün gramı 5,07 TL oldu. 958 ayar gümüş 5,25 TL'den, 999 ayar gümüş 5,48 TL'den satılıyor. 
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