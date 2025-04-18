Altın rekorlara doymuyor: Tahminler yükseldi

Altın fiyatları tarihi zirveleri test etmeye devam ederken, ABD merkezli yatırım bankası Citi, ons altın için tahminini yukarı yönlü revize etti. 2025 yılı boyunca rekor seviyelere ulaşan altın, ons bazında 3.358 doları, gram bazında ise 4.118 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaştı. Şu sıralarda gram altın 4.082 liradan, ons altın ise 3.328 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar yükselişin süreceğini öngörürken, Citi bankası önümüzdeki 3 aylık ons altın hedefini 3.200 dolardan 3.500 dolara çıkardı.





Citi, Çinli sigorta şirketlerinin artan alımları ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin güvenli liman olan altına olan talebi artırdığını vurguladı. Banka, yayımladığı analizde "Altın piyasasında nadir görülen fiziksel bir arz açığı yaşanıyor. Bu durum fiyatların yukarı yönlü baskı altında kalmasına neden oluyor, çünkü piyasanın dengelenmesi için mevcut stok sahiplerinin satışa yönelmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.





ALTINDA SON DURUM

18 Nisan 2025 güncel altın fiyatları:





Gram altın 4.082,14 TL

Çeyrek altın 6.804,00 TL

Yarım altın 13.608,00 TL

Cumhuriyet altını 27.113,00 TL

Gremse altın 67.264,96 TL

ONS altın 3.328,14 dolar