Altın sekiz yılın zirvesinde

Nisan-Mayıs-Haziran dönemini oldukça karlı geçiren kıymetli metal, Temmuz ayında da yıl içi zirveyle başladı. Güvenli liman altın talebindeki artış ilginç olarak risk piyasası olarak bilinen borsalardaki ralliyle eş zamanlı olarak büyüyor.
Ons fiyatı bugün 1,800$ seviyesine doğru ilerlemeye devam ediyor. 1790 doları gören spot altın bu fiyat seviyesini en son 5 Ekim 2012'de görmüştü.
Onstaki ralliye karşın gram fiyatının rekor tazelememesinin nedeni ise USD/TRY kurunun bugünle beraber 13 gündür 6,85 seviyesinde yatay seyir izlemesi olarak görülüyor.