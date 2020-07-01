Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın sekiz yılın zirvesinde /01 Temmuz 2020 11:41

Altın sekiz yılın zirvesinde

Dünya ekonomilerinde açılma adımları arka arkaya gelse de koronavirüsün yayılma hızı kontrol altına alınamıyor. Artan vaka sayılarıyla birlikte güvenli liman olarak algılanan altın 1.790 dolarla pandemi sürecinin zirvesini gördü.

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Nisan-Mayıs-Haziran dönemini oldukça karlı geçiren kıymetli metal, Temmuz ayında da yıl içi zirveyle başladı. Güvenli liman altın talebindeki artış ilginç olarak risk piyasası olarak bilinen borsalardaki ralliyle eş zamanlı olarak büyüyor.

Ons fiyatı bugün 1,800$ seviyesine doğru ilerlemeye devam ediyor. 1790 doları gören spot altın bu fiyat seviyesini en son 5 Ekim 2012'de görmüştü. 

Onstaki ralliye karşın gram fiyatının rekor tazelememesinin nedeni ise USD/TRY kurunun bugünle beraber 13 gündür 6,85 seviyesinde yatay seyir izlemesi olarak görülüyor.


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