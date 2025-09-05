Altın tavanı deldi...

Altının onsu 3 Eylül Çarşamba günü 3 bin 578 dolara kadar yükselerek rekor tazeledi. Bugün ise altının onsu kritik veri açıklanmadan önce sabah seansında 3 bin 558 dolarda hareketleniyordu.









ALTIN REKORUNU TAZELEDİ





EURO/TL DE REKORUNU TAZELEDİ





ABD BORSALARI DA REKOR KIRDI





FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİ KUVVETLENDİ

Hafta başından bu yana rekor üstüne rekor kıran ons altın ABD Tarım Dışı İstihdam verilerinin açıklanmasının ardından rekorunu tazeledi.Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarında sert hareketlilikler yaşattı. ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi Ekim 2024'ten bu yana en kötü seviyesini gördü. Beklentiler 75 bin seviyesindeydi ancak açıklanan veri 22 bin oldu.ABD'de açıklanan işsizlik verileri ise yüzde 4,2 olan beklentilerin üstünde gelerek yüzde 4,3 oldu.Saatlik ortalama kazançlar ağustosta yüzde 0,3 artarak 36,53 dolara yükselirken, yıllık bazda yüzde 3,7 artış kaydetti. Ortalama haftalık çalışma süresi ise 34,2 saatle değişmedi.Küresel piyasaların merakla beklediği istihdam rakamları açıklandı. Gelen istihdam rakamlarının ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. İşte piyasalarda son durum:Dolar endeksi veriden hemen önce 97,92 puanda aşağı yönlü eğilim sergiliyordu. Verinin ardından dolar endeksi 97,51 puan oldu.Hafta başından bu yana rekor üstüne rekor kıran ons altın kritik veri öncesinde 3 bin 552 dolar seviyesinde yukarı yönlü hareketlilik yaşıyordu. İstihdam rakamlarının ardından ons altın 3 bin 592 dolara çıkarak yeni rekor kırdı.Gram altın son zamanlarda rekor tazelemeye devam ediyor. Kritik istihdam rakamları öncesinde 4 bin 710 lirada hareketleniyordu. Veriden hemen gram altın 4 bin 765 liraya yükselerek rekor kırdı.Dolar/TL kuru da son günlerde sınırlı yükselişlerle rekor tazeliyor. Veriden önce 41,24 lira olan dolar/TL kuru verinin hemen ardından 41,25 lirada bulunuyor. Euronun dolar karşısında değer kazanmasının ardından Türk lirası da değer kaybetti. Euro/TL 48,50 seviyesi ile rekorunu tazeledi.ABD istihdam raporu sonrası EUR/USD 1,17500 seviyesini gördü.ABD Borsaları yükselişe geçti. Nasdaq 23 bin 778 puana kadar sert yükseliş kaydetti.S&P 500 ise son günlerde rekor üstüne rekor kırarken, kritik istihdam rakamları sonrasında yeni bir rekora daha imza attı. S&P500 6 bin 553 puana yükselerek tüm zamanların rekoru gördü.Dow Jones'te yükselişler yaşadı. Kritik istihdam rakamları sonrasında Dow Jones, 45 bin 595 puan yükseldi.Zayıf gelen istihdam rakamlarının ardından 17 Eylül’deki Fed toplantısından faiz indirim ihtimali güçlendi. Piyasalar yüzde 25'lik faiz indirimini büyük olasılıkla fiyatladı.