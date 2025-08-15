Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın ters köşe yaptı /15 Ağustos 2025 11:11

Altın ters köşe yaptı

Altın, haftanın son gününe düşüşle başladı. 15 Ağustos Çarşamba günü gram altın, açılışını 4.393 TL alış fiyatıyla yaptı. Çeyrek altın ise 7.244 TL alış fiyatından işlem görmeye başladı.

SHABER3.COM

Altın piyasası, haftanın son gününe düşüş eğilimiyle başladı. Rekor beklenen altın adeta çakıldı. 15 Ağustos Cuma günü gram altın, açılışını 4.393 TL alış fiyatı ile yaparken, çeyrek altın 7.244 TL alış fiyatıyla işlem görmeye başladı. Önceki kapanışta gram altın 4.421 TL, çeyrek altın ise 7.253 TL seviyesindeydi.

Altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Güncel rakamlara göre, yarım altın alış fiyatı 14.349 TL, tam altın alış fiyatı ise 28.223 TL olarak kaydedildi. Uluslararası piyasada ons altın ise 3.370 USD seviyesinde açıldı.

Piyasa uzmanları, altın fiyatlarının küresel ekonomik göstergeler ve dolar kurundaki değişimlerle yön bulmaya devam ettiğini belirtiyor. Yatırımcıların, fiyatlardaki kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

15 Ağustos güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 4.393,78 TL (Önceki kapanış 4.421 TL)
Çeyrek altın: 7.244,00 TL (Önceki kapanış 7.253 TL)
Yarım altın: 14.489,00 TL (Önceki kapanış 14.506 TL)
Tam altın: 28.761,55 TL (Önceki kapanış 28.795 TL)
Ata altın: Alış 29.820,26 TL (Önceki kapanış 29.855 TL)
Cumhuriyet altını: 28.846,00 TL (Önceki kapanış 28.879 TL)
Ons altın: 3.345,03 USD (Önceki kapanış 3.380 USD)
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Altın ters köşe yaptı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:20:13