Kapalıçarşı'da başka, bankada başka

İstanbul Kapalıçarşı'da iki haftadır altın ve dolara hücum var. Talep patlamasa fiziki dolar banknotlarının fiyatı ile resmi kur arasındaki farkı 18 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.





Altın işlemleri için gösterge sayılan Kapalıçarşı'da alım-satım yapanlar genellikle işlemlerde nakit uzlaşma yapıyorlar.





Veri sağlayıcı Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri ve Bloomberg'ün hesaplamalarına göre dolar arzının yetersiz kalmasıyla birlikte, pazardaki dolar banknotlarının maliyeti ile piyasadaki kur arasındaki prim geçen ay en azından 2002 yılından beri en yüksek seviyeye tırmandı.





FİZİKİ TALEP KARŞILANAMIYOR







Altının ons (31,1 gram) fiyatı ağustos ayında 2 bin dolar ile rekora yükselirken, TL'nin tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemesiyle birlikte Kapalıçarşı'da alım/satım yapanlar müşterilerin artan altın talebini karşılamak için fiziksel doların fiyatını yükseltmeye başladı.





Troy Precious Metals Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Taşdelen, "Kapalıçarşı'da nakit sıkışıklığı oldu. Dolar talebinin artması ve altının sıçramasıyla birlikte bu yeni bir sıkışıklık yarattı. Döviz büfelerindeki marjlar arttı." dedi.





Dolar geçen 30 gün boyunca küresel döviz piyasalarındaki kura kıyasla yüzde 0,83 daha pahalı el değiştirdi.



