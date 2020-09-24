Altın ve gümüş sert düştü

Ons (31,10 gram) fiyatı 1.853 dolara gerileyen altın 22 Temmuz'dan beri en düşük seviyesini indi.





Gümüşün fiyatı ise yüzde 4,7 düşerek ons başına 21,71 dolara kadar geriledi. Daha sonra 22,20 dolar seviyesine gelen gümüş ağustos ayına kadar yüzde 50'ye yakın değer kazanmıştı.





Ons fiyatındaki düşün etkisi ile İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar altının gramı 457 TL'ye indi. Çeyrek altın 757 TL'den, Cumhuriyet altına 3 bin 38 TL'den satılıyor.





Platin ve paladyumda da değer kaybediyor.







Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) para birimi doların 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Dolar Endeksi temmuzdan bu yana ilk defa 94 seviyesinin üzerine çıktı.





Commonwealth Bank of Australia emtia analisti Vivek Dhar, "Altın, hisse senetlerindeki düşüşlerin doları yükseltmesi ve ABD Kongresi'nin seçim öncesi mali teşvik paketini onaylama beklentilerinin azalması ile birlikte düşüyor." dedi.





DOLARDAKİ DEĞER ARTIŞI ALTINI VURDU





Dhar, "Eğer küresel büyüme endişeleri bu hafta gördüğümüz gibi doları yukarı iterse, altın için kısa vadeli bazı olumsuzluklar görebiliriz." diye konuştu.





Dhar, "ABD büyüme endişeleri Fed'in ekonomiyi desteklemek için, negatif faiz veya parasal finansman gibi, önemli ayarlamalara gitmesine sebep olursa altının daha da yükseldiğini ve tekrar 2 bin doların üzerine çıktığını görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.