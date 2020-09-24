Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın ve gümüş sert düştü /24 Eylül 2020 10:33

Altın ve gümüş sert düştü

Ağustos ayına kadar rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüşte değer kaybı son iki günde hızlandı.

SHABER3.COM

Ons (31,10 gram) fiyatı 1.853 dolara gerileyen altın 22 Temmuz'dan beri en düşük seviyesini indi.

Gümüşün fiyatı ise yüzde 4,7 düşerek ons başına 21,71 dolara kadar geriledi.  Daha sonra 22,20 dolar seviyesine gelen gümüş ağustos ayına kadar yüzde 50'ye yakın değer kazanmıştı. 

Ons fiyatındaki düşün etkisi ile İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar altının gramı 457 TL'ye indi. Çeyrek altın 757 TL'den, Cumhuriyet altına 3 bin 38 TL'den satılıyor.

Platin ve paladyumda da değer kaybediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) para birimi doların 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Dolar Endeksi temmuzdan bu yana ilk defa 94 seviyesinin üzerine çıktı.

Commonwealth Bank of Australia emtia analisti Vivek Dhar, "Altın, hisse senetlerindeki düşüşlerin doları yükseltmesi ve ABD Kongresi'nin seçim öncesi mali teşvik paketini onaylama beklentilerinin azalması ile birlikte düşüyor." dedi. 

DOLARDAKİ DEĞER ARTIŞI ALTINI VURDU

Dhar, "Eğer küresel büyüme endişeleri bu hafta gördüğümüz gibi doları yukarı iterse, altın için kısa vadeli bazı olumsuzluklar görebiliriz." diye konuştu.

Dhar, "ABD büyüme endişeleri Fed'in ekonomiyi desteklemek için, negatif faiz veya parasal finansman gibi, önemli ayarlamalara gitmesine sebep olursa altının daha da yükseldiğini ve tekrar 2 bin doların üzerine çıktığını görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Altın ve gümüş sert düştü Sonraki Haber >>

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Ali Babacan bombaladı

Ali Babacan bombaladı

Yıllar sonra anlattı

Yıllar sonra anlattı

Zulmedilen, işkence gören, çocuklarıyla cezaevine atılan anneler

Zulmedilen, işkence gören, çocuklarıyla cezaevine atılan anneler

'500 bin TL maaş alıyor' iddiası için ne dedi?

'500 bin TL maaş alıyor' iddiası için ne dedi?

Başkentte sağlıkçıların düştüğü duruma bakın

Başkentte sağlıkçıların düştüğü duruma bakın

3 küçük çocuğun kaza anındaki kurtuluşu kameralara yansıdı

3 küçük çocuğun kaza anındaki kurtuluşu kameralara yansıdı

Duvarın üzerinde mahsur kaldılar

Duvarın üzerinde mahsur kaldılar

Hindistan'da dağ aşağıya ,ndi

Hindistan'da dağ aşağıya ,ndi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:20:52