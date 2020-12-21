Samanyolu Haber /Ekonomi / Mutasyon paniği! /21 Aralık 2020 09:44

Mutasyon paniği!

Altın ve gümüş Amerika'da mali teşvik paketi anlaşması ve artan Koronavirüs vak'alarının etkisiyle haftaya yüzde 1'den fazla yükselerek başladı. Türkiye saati ile altının onsu (31,10 gram) 9:35'te 1.905 dolara, gümüşün onsu ise 27,51 dolara yükseldi.

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SAMANYOLUHABER- İngiltere'de "yeni tip Koronavirüs'ün mutasyona uğradığına ve kontrol çıktığına" dair haberler piyasalarda risk iştahını azaltırken, altın ve gümüş fiyatları sert yükseldi. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) mali teşvik paketi anlaşması ve artan Koronavirüs vak'alarıyla beraber altın haftaya yüzde 1'den fazla yükselerek başladı.

Türkiye saati ile 09:35'te Altının ons (31,10 gram) fiyatı 1.905 doları geçti. 24 ayar altının gram fiyatı 470,5  TL'ye yükselirken, çeyrek altın 771 TL oldu. 

Aynı dakikalarda gümüşün onsu 27,50 dolar oldu. 999 ayar has gümüşün gramı 6,80 TL'ye çıktı.

İngiltere Başbakan Boris Johnson, noel tatilinde ailelerin birbirini görmesine imkân veren izni, yeni bir Koronavirüs türünün bulunmasıyla birlikte kaldırdı.

İNGİLTERE'YE UÇUŞLAR DURDURULDU

Fransa ve Almanya da Belçika, Hollanda ve İtalya’ya katılarak, Brexit görüşmelerinin en hassas olduğu dönemde İngiltere’ye olan uçuşları durdurdu.

ABD’de Senato ve Temsilciler Meclisi liderleri bir ekonomiyi desteklemek için planlanan paket üzerinde anlaştıklarını duyurdu.

Temsilciler Meclisi ve Senato hafta sonu federal kurumların kısmi bir kapanmadan kaçınabilmesi için bir günlük geçici bir hükümet fonlaması da imzaladı.

Faiz oranlarının küresel olarak düşük olması ve sert gelen parasal genişleme politikaları kolay kolay değişmeyecek. 

Mali teşvik paketine karşı olumlu beklentiler ile birlikte altına dayalı Borsa yatırım fonlarından çıkışların yavaşlaması ve altının güvenli liman" özelliğinin daha belirgin hâle gelmesi bekleniyor.

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