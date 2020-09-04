Altın ve gümüşü yükseltecek karar!

SAMANYOLUHABER- Altın ve gümüş madenlerinde devlet hakkı yüzde 25 artırımlı uygulanacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı





Maden Kanunu kapsamında IV. grup madenlerden alınan devlet hakkı bedeli, altın ve gümüş madenleri için yüzde 25 artırımlı olarak uygulanacak.





ALTIN VE GÜMÜŞÜN FİYATI ARTACAK





Karada şu ifadeler yer aldı: "3213 sayılı Maden Kanunu'na ekli (3) sayılı tablo kapsamında dördüncü grup madenlerden altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranlarının yüzde 25 artırımlı olarak uygulanmasına, adı geçen kanunun 14'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."





Altın ve gümüşten devletin alacağı payın yüzde 25 artırılması madencinin maliyetini artıracağı için iki madenin toptan ve perakende fiyatı en az bu oranda yükselecek.



