Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın ve gümüşü yükseltecek karar! /04 Eylül 2020 11:02

Altın ve gümüşü yükseltecek karar!

Adalet ve Kalınma Partisi (AKP) hükûmeti merkezi idare bütçesinde Merkez Bankası'ndan gelen 41 milyar TL temettüye (kâr payı) rağmen 7 ayda 139 milyar TL açık verdi. Açığı kapatmak için peş peşe zam kararları alınıyor. Otomobilden alınan Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) 30 Ağustos Zafer Bayramı sabahı gelen zammın akabinde şimdi de altın ve gümüş madenlerinden alınan devlet hakkı oranı yüzde 25 artırıldı.

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SAMANYOLUHABER- Altın ve gümüş madenlerinde devlet hakkı yüzde 25 artırımlı uygulanacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Maden Kanunu kapsamında IV. grup madenlerden alınan devlet hakkı bedeli, altın ve gümüş madenleri için yüzde 25 artırımlı olarak uygulanacak.

ALTIN VE GÜMÜŞÜN FİYATI ARTACAK

Karada şu ifadeler yer aldı: "3213 sayılı Maden Kanunu'na ekli (3) sayılı tablo kapsamında dördüncü grup madenlerden altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranlarının yüzde 25 artırımlı olarak uygulanmasına, adı geçen kanunun 14'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

Altın ve gümüşten devletin alacağı payın yüzde 25 artırılması madencinin maliyetini artıracağı için iki madenin toptan ve perakende fiyatı en az bu oranda yükselecek. 

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